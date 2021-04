Destrozan el cartel de Vox sobre menores extranjeros no acompañados: "No saben responder de otro modo"

Vox ha criticado a través de su cuenta de Twitter las pintadas que han aparecido en los carteles que había desplegado la formación en la estación de Cercanías de Sol en los que comparaban las cantidades que reciben los menores extranjeros no acompañados y algunos ancianos de la Comunidad de Madrid.

Así, el partido he reprochado que siempre se actúe con "violencia". "No saben responder de otro modo", ha asegurado, después de la polémica creada por el cartel de Vox en el que sostiene que a los menas en Madrid se les da 4.700 euros, mientras que algunos ancianos reciben 426 de pensión.

"No obstante, somos Vox y no daremos un paso atrás. Vamos a seguir mostrando la realidad por todo Madrid. Seguiremos diciendo que si son menores, con sus padres en sus países. Y si son delincuentes a sus cárceles", han expresado desde la formación.

La Fiscalía de Madrid ya ha abierto diligencias de oficio para investigar la presunta comisión de un delito de odio por parte de Vox en este cartel electoral, han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.

