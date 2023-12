"No vamos a romper un consenso, vamos a generarlo", replica Foro al PSOE sobre el parque del 'solarón'

El Gobierno local y el concejal no adscrito rechazan presentar candidatura a la Capitalidad Cultural Europea

El Grupo Municipal Socialista de Gijón no ha logrado sacar adelante en el Pleno, este miércoles, una iniciativa para que el Gobierno local concrete su propuesta de gran zona verde para el 'solarón', con la que se crearía con un gran parque que se una Moreda con el Humedal.

El debate de la iniciativa ha derivado, además, en un cruce de acusaciones entre PSOE y Foro e incluso la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha llegado a apelar a la "lealtad" con la que trabajan conjuntamente con el Principado ante las acusaciones de "trileros" del PSOE.

El edil socialista Constantino Vaquero, eso sí, ha matizado que se refería a las políticas del Gobierno local y no a la alcaldesa. En cualquier caso, ha acusado al Equipo de Gobierno, y en especial a Foro, de querer retrasar el Plan de Vías, con este proyecto de gran parque, que el partido 'forista' quiere extender a todos los terrenos liberados por el soterramiento de vías, al igual que pasó con el cambio de ubicación de la estación intermodal basándose en una mayor centralidad.

El PSOE ha sumado los apoyos de Iu - Más País - IAS y de Podemos, mientras que Foro, PP y el concejal no adscrito, Óliver Suárez, han votado en contra y Vox se ha abstenido.

Se ha admitido la enmienda, asimismo, de IU y Podemos, de supresión en la iniciativa de la propuesta de comercialización de las parcelas restantes, y no, en cambio, la de Foro y PP, que pedían más tiempo para diseñar el proyecto, reducir al mínimo posible las edificaciones y aumentar la zona verde para todos los terrenos liberados.

Vaquero, por su lado, ha incidido en que no se puede ir al Consejo de Administración de Gijón al Norte, sociedad que gestiona el Plan de Vías, "con las manos vacías" diciendo que quieren un parque, sino que deberán presentar una concreción urbanística.

Asimismo, ha pedido al Gobierno local "lealtad" y les ha conminado a que no rompan el consenso. Sobre esto último, ha advertido de que habrá retrasos si hay que modificar el Plan General de Ordenación (PGO).

A mayores, ha asegurado que el Gobierno municipal pretende enzarzar a la ciudad en zona verde sí o no, para hacerse las víctimas cuando se rechace su propuesta en Gijón al Norte.

NUEVOS RETRASOS

Vaquero, al tiempo, se ha preguntado quién va a pagar el parque que promueven y ha augurado que el Ejecutivo local va a paralizar la ejecución y retrasarla de nuevo, "por caprichos populistas y sus cambios de criterio".

Por parte del Gobierno local, el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha defendido la inclusión de todos los terrenos liberados por el soterramiento de las vías y no solo del 'solarón', ya que es donde se concentraba, en la última propuesta, las edificaciones. El Ejecutivo, apuesta en este caso, por un parque que una Humedal con Moreda.

Eso sí, ha remarcado que no se cierran a no vender nada, pero ha apuntado que no debe ser la base de la financiación. Asimismo, ha resaltado que en el entorno hay capacidad para construir 1.400 viviendas, 15.600 en todo en el municipio, por lo que no cree que el sector de la Construcción vaya a depender de las 1.200 que preveía el PSOE en el 'solarón'.

Martínez Salvador, también, ha señalado que el Gobierno se compromete a que cuando se defina la propuesta se debata con los grupos municipales. "Nosotros no vamos a romper un consenso, vamos a generarlo", ha asegurado.

En el caso de IU, su portavoz, Javier Suárez Llana, ha apoyado un parque de Humedal hasta Moreda, con árboles y no coches, que una la fachada marítima de Poniente con el barrio de Laviada. Sí coincide con el PSOE en que el Gobierno municipal lidere el proyecto y abra proceso de debate con la ciudad sobre el parque que se quiere.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, por su lado, ha destacado que no se pida comercializar las parcelas resultantes y ha reivindicado la idea de un gran parque, ya que hay muchos lugares en Gijón donde construir.

"El PGO se cambia, no se preocupe", le ha indicado a Vaquero, a lo que ha remarcado que falta que el PSOE se adhiera al proyecto de un gran parte sin edificaciones residenciales, fuera de especulaciones.

Por su lado, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha visto bien que el Gobierno municipal concrete su propuesta y que la ciudad conozca lo que quiere hacer con el 'solarón. Sin embargo, no le gusta que se haya suprimido la comercialización de parcelas. Con todo, ha considerado que el PSOE debería traer algo más concreto al Pleno.

CAPITALIDAD CULTURAL EUROPEA

Por otra parte, Foro, PP y el edil no adscrito han frenado la propuesta de PSOE, IU y Podemos con la que buscaban instar al Gobierno local a presentar candidatura de Gijón a la Capitalidad Cultural Europea de 2031. La iniciativa plenaria sí fue apoyada por Vox.

Por parte del PSOE, la concejala socialista Carmen Eva Pérez Ordieres ha destacado el impacto positivo que tendría en la ciudad el conseguir esta Capitalidad Cultural, tanto en la economía como en el tejido cultural y creativo de la ciudad, además de los aportes a la diversidad. Se quiere dinamizar, con ello, una estrategia cultural, convirtiéndola en herramienta de dinamización social.

Este proyecto, para ella, debería estar a la altura del apoyo del Ayuntamiento para que la ciudad sea sede del Mundial de Fútbol en 2030, y no ser objeto de una decisión "ni unilateral ni caprichosa" del Gobierno local.

"Ni es tarde ni es inasumible", ha asegurado Pérez Ordieres, a lo que ha recalcado que las inversiones ya previstas en cultura se pueden recoger en esta candidatura.

REFUERZO A LA POLÍTICA CULTURAL

Por parte del Gobierno, la concejala de Cultura, Montserrat López Moro ha considerado que esta candidatura conlleva un periodo previo de análisis, que en el anterior mandato no se hizo.

Por contra, ha recalcado que otras ciudades avanzaron "mucho", como Burgos, siendo una de las favoritas, según ella. Al tiempo, ha recalcado que la estimación del gasto para conformar una buena candidatura es de entre tres y cinco millones en los primeros años.

A esto ha sumado que habría que contratar una Oficina Técnica. Es por ello, que ha asegurado que les parece un "disparate" hacerlo "de prisa y corriendo", cuando no se avanzó en esta candidatura en el mandato anterior.

Frente a ello, la edil ha abogado por priorizar la potenciación cultural existente, Tabacalera, afianzar proyectos y darles visibilidad y por políticas de apoyo a la creación artística, con espacios como los del palacio de San Andrés, en Contrueces, como residencia para artistas. También ha abogado por participar en redes culturales transnacionales.

Unido a ello, López Moro se ha mostrado contraria a esta candidatura en el momento actual, al suponer, a su juicio, un dispendio de recursos y hace perder la perspectiva respecto a lo importante.

El portavoz de IU - Más País - IAS, Javier Suárez Llana, por su lado, ha afeado a López Moro su "falta de diálogo". La cultura, a su juicio, debe ser un proyecto de ciudad, no de partido ni de Gobierno, a lo que ha recalcado que lo que se está viendo en últimos meses son propuestas de Gobierno, con una agenda "que no dialogan con nadie", ha reprochado.

Las políticas culturales no pueden ser, para él, solo "meras captantes de turistas". En esta línea, ha defendido que el turismo no debe ser el motor económico del municipio y ha apelado al diálogo.

Por Podemos, la portavoz municipal, Olaya Suárez ha lamentado la visión "cortoplacista" del Gobierno, a lo que ha agregado que le entristece que se justifique en lo económico el abandono de la candidatura.

En el caso de Vox, la portavoz, Sara Álvarez Rouco, ha opinado que sería un "error" dejar pasar esta oportunidad, ya que está constatado que por cada euro se obtienen entre 8 a 10 euros adicionales.