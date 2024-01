El PP valora que los letrados digan que la amnistía es un "misil" contra la Constitución

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha dicho este miércoles que el informe de los letrados de la comisión de Justicia certifica que la ley de amnistía es "un misil en la línea de flotación del Estado de derecho" y ha reivindicado al PP como "el único referente del constitucionalismo".

Tellado ha valorado el informe durante su intervención en la inauguración de la Mesa Sociedad Civil y Amnistía en el marco de las Jornadas Frente a la Amnistía: igualdad, libertad y dignidad" organizadas por su grupo parlamentario.

El portavoz popular ha destacado que queda certificado "negro sobre blanco" que el texto pactado por el PSOE y Junts no tiene cabida en la Constitución y que "el disparate es de tal calado que requeriría una reforma" de la propia Carta Magna.

Confirma además, en su opinión, que ataca la separación de poderes y que el Gobierno ha hecho esta ley a la carta para beneficiar a personas con nombres y apellidos y comprarse los votos que necesitaba para la investidura de Pedro Sánchez.

"No hay un aspecto de esta ley que no genere dudas para los letrados de la comisión de Justicia", ha subrayado Tellado, que ha añadido que la proposición de ley de amnistía "es inadmisible" y que la política no puede pasar por encima del Estado de derecho como, a su entender, pretende Sánchez.

Pero ha incidido en que el presidente del Gobierno ya lo sabía y, por eso, se "afanó" en colocar a una persona como letrado mayor del Congreso que "tragara con todo lo intragable".

Y ha concluido que el informe sobre la ley de amnistía "es el informe de la dignidad de los letrados de esta Cámara que se niegan al sometimiento al que Pedro Sánchez quiere someter a todo el mundo y a todo el país".

"Hoy es la amnistía y mañana quién sabe qué será lo siguiente", ha advertido y ha insistido en que el PP hará todo lo posible para "parar la ley y los efectos que produzca", dado que el PSOE se ha "derogado a sí mismo" para que Sánchez pudiera seguir siendo presidente del Gobierno "a cualquier precio".

Entre esos pagos, según ha dicho, puede estar lo que este miércoles puedan estar acordado el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, en su reunión en el Congreso.

Y ha retado a Sánchez a "dar la cara" si "tan orgulloso" está de su pactos con el expresidente catalán Carles Puigdemont, así como a reunirse con él "de una vez".