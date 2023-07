El PP valora de forma positiva los resultados en La Rioja; "Hemos ganado con rotundidad"

El presidente del PP de La Rioja, Alberto Galiana, ha realizado una valoración "positiva" de los resultados electorales en la región, en donde el PP ha obtenido 2 diputados en el Congreso y 3 para el Senado. Como ha destacado "los resultados del PP en La Rioja son los mejores de todos los cosechados en toda España. Hemos ganado con rotundidad", ha defendido.

Arropado por los candidatos al Congreso y al Senado, excepto de la número 1 al Congreso, Cuca Gamarra, que se encontraba en Madrid, Galiana ha comparecido ante los medios tras conocer el 100 por 100 del escrutinio en nuestra región.

En primer lugar ha agradecido "el ejercicio de responsabilidad de los riojanos" en las urnas "pese a las fechas elegidas de manera torticera por Pedro Sánchez".

Como destaca, "la principal conclusión de esta noche es que el PP es el ganador indiscutible de estos comicios con más de 8 millones de votos en toda España".

"FEIJÓO MERECE SER EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA"

Por ello, "como lista más votada, Alberto Núñez Feijóo merece ser el presidente del Gobierno de España".

A nivel regional, "el PP ha ganado con rotundidad aventajando en 10 puntos al PSOE". El PP -ha continuado Galiana- "ha conectado con la calle" y así se ha visto en las urnas.

Además, "el porcentaje del PP de La Rioja es el mejor resultado de España, un dato que nos produce una gran satisfacción porque supone que La Rioja ha sido fundamental para que Feijóo gane las elecciones generales".

EL PP "ES LA FUERZA HEGEMÓNICA DE LA RIOJA"

"El PP ha vuelto a demostrar que es la fuerza hegemónica de La Rioja y el mejor proyecto político por el que han vuelto a apostar los riojanos".

Con esta victoria -continúa- "ratificamos una tendencia al alza como se vio en las autonómicas y locales que nos llevo a gobernar con mayoría absoluta"

Así, ha enumerado, de 174 localidades el PP se ha impuesto en 138 municipios, por 34 municipios del PSOE.

"Esto quiere decir que el PP ha ganado las elecciones en 4 de cada 5 Ayuntamientos riojanos".

DOS DIPUTADOS DEL PP POR LA RIOJA EN EL CONGRESO

Finalmente, y a pesar de que el PP no ha obtenido los 3 escaños en el Congreso como era su pretensión, Galiana ha indicado que "la victoria ha sido contundente en La Rioja. Es verdad que no se ha conseguido el tercer diputado pero no significa que estos no sean unos excelentes resultados".

"El objetivo siempre tiene que ser muy ambicioso pero no implica que no por no tenerlo no hayamos obtenido un excelente resultado".