Valls (BCN Canvi) afirma que las protestas por la presencia del Rey dan "una imagen terrible de Barcelona"

El concejal de BCN Canvi Manuel Valls ha afirmado este lunes que el intento por parte de algunos manifestantes de impedir la entrada al acto de entrega de los Premios Princesa de Girona es "una imagen terrible de Barcelona y lo que representa el separatismo, la intolerancia y el totalitarismo".

En declaraciones a los medios tras una concentración en la que un centenar de personas han mostrado su apoyo al monarca en Barcelona, ha afirmado que es muy importante esta concentración para dar su apoyo a la Familia Real y, "a través de ellos, a la Constitución del 78".

Ha defendido que la Carta Magna ha permitido vivir los mejores años de la historia de España: "No podemos más con gente intolerante", ha remachado, asegurando que aunque puede dar la sensación de que representan a todos los catalanes, no es cierto, y hay una gran mayoría que no puede más, ha dicho.