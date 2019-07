Valls asegura que Barcelona ha sido "la primera gran derrota" del independentismo

El concejal de BCN Canvi Manuel Valls ha asegurado que la de Barcelona "ha sido quizá la primera gran derrota del independentismo" y está satisfecho por haber impedido un alcalde independentista en el Ayuntamiento de Barcelona.

En una entrevista este domingo en El Periódico recogida por Europa Press, ha criticado el pacto entre JxCat y PSC en la Diputación de Barcelona, que ha tildado de "lucha por el poder", y ha defendido que no es coherente querer formar Gobierno sin supeditarse a los votos independentistas y pactar con ellos en la Diputación.

Sobre Cs, Valls ha opinado que falta un espacio central, progresista y europeo que, a su juicio, representaba Cs y está ocupando el PSOE: "Cuando empiezas a pactar con Vox te ensucias las manos y el alma".

Preguntado por si votaría a favor del candidato socialista, Pedro Sánchez, en su investidura, el concejal y exprimer ministro francés ha opinado que Sánchez ha ganado las elecciones y que no hay alternativa al PSOE, y ha advertido de que es "peligroso para España que haya gobiernos que dependan o de Vox o del separatismo", por lo que cree que Sánchez hace bien en pedir al PP y Cs una abstención.

Valls ha descartado presentarse como candidato al Parlament de Cataluña o al Congreso: "No me planteo estos retos. Hice lo que debía en Barcelona, soy concejal. Me doy unos meses. No quiero correr", y ha explicado que próximamente se casa y que ya verá cómo plantea su vida.