El PP de Valladolid presenta una candidatura basada en ideas como el arraigo y el renacimiento tras la pandemia

El PP de Valladolid presenta una candidatura a las próximas elecciones autonómicas del 13 de febrero cuyas propuestas girarán en torno a un guión basado en las ideas del "arraigo" a la tierra y el territorio y el "renacimiento" ante el tiempo "tan duro" de pandemia que ha tocado vivir.

Así lo ha señalado el cabeza de lista por la provincia, Jesús Julio Carnero, durante un acto de presentación de la candidatura que se ha desarrollado en la Plaza Zorrilla de Valladolid y en el que han estado todos los integrantes de la misma, entre ellos el director de Campaña del PP de Castilla y León y número 2 por la provincia, Raúl de la Hoz, y el presidente de los 'populares' vallisoletanos, Conrado Íscar.

Carnero ha afirmado que la candidatura está compuesta por personas llenas de "espíritu, ilusión" y "ganas de trabajar" por todos y cada uno de los vallisoletanos y por lo mejor de sus necesidades.

En este sentido, ha afirmado que las dos ideas del guión que van a llevar en la precampaña y la campaña electoral son el "arraigo" y el "renacimiento".

En cuanto a la primera, el actual consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha apuntado al "arraigo" a la tierra y al territorio, la provincia y la ciudad, y a todo lo que tiene que ver con el mundo rural y a la "forma de entender la vida", sin olvidar los orígenes, todo ello teniendo en cuenta algo tan "importante" como es la "unidad de España".

"RENACIMIENTO"

La segunda de las cuestiones en las que se basará el guión que seguirán durante estos días es el "renacimiento", algo que ha puesto de manifiesto este tiempo "tan duro" que se está viviendo y al cual "el PP no va a renunciar".

Así, se ha referido al renacimiento "colectivo e individual" y ha llamado a aprovechar oportunidad "histórica" para sacar lo mejor de todos. Renacimiento en la persona y en la familia, que "sin lugar a dudas" entienden como "núcleo fundamental" de todos.

"Renacimiento en la confianza y en el optimismo porque de esta vamos a salir todos juntos adelante", ha señalado Carnero, pero también renacimiento en el "nuevo abrazo" que suponen valores como la solidaridad, responsabilidad, sacrificio o capacidad de resistencia que se tiene que tener como sociedad, pero tambioén renacimiento en la búsqueda de la felicidad como "fundamental hecho vital".

Asimismo, ha señalado el renacimiento en una nueva modernidad basada en el talento, el conocimiento y la investigación y, "en resumidas cuentas", en la libertad y evitar el mayor número de trabas posibles que pueda haber desde el Estado pero también teniendo en cuenta la ayuda mutua de todos, que es lo que van a ofrecer a los vallisoletanos con una lista a la que se ha mostrado "orgulloso" de pertenecer y la cual estará al servicio de todos antes del 13 de febrero y de forma importante después.

Por su parte, Raúl de la Hoz ha señalado los tiempos "apasionantes" que se avecinan porque queda menos de un mes para las elecciones, para que Castilla y León "gane", para que ganen los castellanoleoneses, para que ganen su presente y la Comunidad pueda seguir "ganando su futuro".

El número 2 por Valladolid ha asegurado que "queda menos de un mes" para consolidar los mejores servicios públicos del país, la mejor sanidad, atención a la Dependencia y educación y "para seguir consolidando un modelo de crecimiento económico, de desarrollo que no deja a nadie atrás, que no olvida a nadie, y sobre todo que no desprecia a nadie".

FRENTE A QUIENES "INSULTAN"

A este respecto, ha señalado que "desgraciadamente" han de convivir este tiempo con aquellos que les "insultan, desprecian y humillan como pueblo y como región" y a los cuales van a decir el 13 de febrero que "en Castilla y León no", que tienen "claro" que quieren a su tierra y por ello darán la victoria al PP, "simple y llanamente para poder seguir creciendo en libertad".

En este marco, el presidente del PP vallisoletano ha señalado que es "la mejor candidatura" y "la única" que representa y puede trabajar "por y para" Valladolid, que representa la experiencia, juventud, responsabilidad y compromiso, "desde el número 1 hasta el último suplente".

Íscar ha señalado que "la única alternativa" es la del PP, que lucha contra los "ataques" que se están sufriendo, del "olvido" de la provincia, lo que representa Sánchez, Tudanca y Óscar Puente, que son la "incompetencia, las mentiras y la arrogancia" porque cuando gobierna el PP lo que llega es el bienestar y la "prosperidad" ante otros gobiernos que quieren "dejar en el olvido" a una ciudad y una provincia "que tanto representa en España" como es Valladolid.

En esta línea, ha asegurado que son personas que no quieren "más que nadie" pero tampoco "menos" y por ello considera importante poner en valor lo que representa la provincia y las personas que quieren y "aman" y representan a esta tierra. "Creo y tengo claro, defiendo y conozco mejor que nadie que presentamos la mejor candidatura, que no puede representar mejor todas las necesidades de esta provincia", ha añadido.

La lista, encabezada por Carnero y Raúl de la Hoz, está integrada también por los actuales procuradores Paloma Vallejo, Noemí Rojo, Ramiro Ruiz Medrano y Pablo Trillo-Figueroa y por María Antonia López, concejal de Santovenia; Carlos Fernández, José Antonio Otero, portavoz del PP en Arroyo de la Encomienda; Noelia García González, alcaldesa de Villabrágima, y Moisés Santana, alcalde de Castrejón de Trabancos.

También forman parte de la candidatura Sonia Alonso, alcaldesa de Siete Iglesias de Trabancos; Javier Izquierdo, alcalde de Camporredondo; Blanca Martín, alcaldesa de Nava del Rey, y Guadalupe Rodríguez, y como suplentes se presentan, Mercedes Motrel, alcaldesa de San Román de Hornija; Raúl Gómez, alcalde de Boecillo e Irene Muñoz.