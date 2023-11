PP de Valladolid convoca a su concentración a quienes estén en contra de la amnistía y "dentro del estado de derecho"

Saldrán a la calle de manera "pacífica, ejemplar" y "rechazando cualquier altercado violento"

El Partido Popular de Valladolid ha ofrecido una rueda de prensa este jueves para presentar la convocatoria de concentración en contra de la amnistía, que responde a la llamada unitaria del PP nacional para este domingo, 12 de noviembre, a las 12.00 horas, y a la que invitan a aquellas personas que estén en contra del acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes pero con la advertencia de que se manifiestan "dentro del estado de derecho".

Así lo han explicado este jueves en la sede provincial del PP de Valladolid el presidente del partido, Conrado Íscar, el alcalde y senador, Jesús Julio Carnero; la secretaria general de la formación en la provincia y diputada, Mercedes Cantalapiedra, y la parlamentaria de la cámara alta Arenales Serrano.

La concentración se convoca para este domigno, 12 de noviembre, a las 12.00 horas en la esquina de la calle Santiago y la Plaza Mayor, muy cerca de la sede provincial del PP, y como ha subrayado el presidente del partido en Valladolid "como siempre" se llevará a cabo "de manera pacífica, ejemplar y rechazando cualquier altercado violento", aunque "de modo contundente".

Eso sí, ha apostillado que el PP se considera distintos a otros partidos porque no quieren "jarabe democrático" ni "asaltar el Parlamento", en recuerdo de mensajes que propugnaban partidos de izquierdas en movilizaciones pasadas.

"Queremos que se deje de mentir a los españoles, que se cumpla la ley, porque nuestra democracia, nuestra calidad democrática, como país europeo está por encima de todos los intereses y de las urgencias de Pedro Sánchez y aquellos que han visto en la debilidad de un presidente del Gobierno una oportunidad para lograr la total impunidad", ha subrayado Íscar.

Así, anima el domingo a que los vallisoletanos de toda la provincia --solo se convoca una concentración en cada capital-- a salir a la calle "a defender que España no se vende" y "digan no a Pedro Sánchez, a la amnistía, y defendamos la igualdad, porque no puede haberi ciudadanos de primera y de segunda".

La diputada Mercedes Cantalapiedra ha añadido el llamamiento "a toda la sociedad que esté en contra de la amnistia y de todo lo que está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como marioneta del expresidente prófugo de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont".

Eso sí, ha matizado, ante la pregunta sobre la posibilidad de que el domingo puedan acudir personas con símbolos inconstitucionales, como ha ocurrido en concentraciones ciudadanas que se han visto en los últimos días, que solo convocan "a aquellos que están dentro del marco de la democracia y que respetan el estado de derecho".

A ello ha añadido la senadora Arenales Serrano que la convocatoria también está abierta a "aquellos socialistas que se han dado de baja" e incluso a aquellos que no estén de acuerdo con el pacto firmado este jueves entre el PSOE y Junts para propiciar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a cambio de medidas como la amnistía de las personas condenadas por cuestiones relacionadas con el 'procés' independentista o de la "condonación" de 15.000 millones de euros de deuda de la comundiad catalana.

En este sentido, el senador y regidor de la capital ha explicado los tres motivos principales por los que el PP convoca en este momento "histórico" para reclamar que España "siga por la senda del progreso social y económico" que, en opinión del partido, está en riesgo si salen adelante las medidas pactadas entre PSOE e independentistas.

En primer lugar, considera que se debe defender "la ley, el principio de legalidad y el estado de derecho", por lo que se deben oponer a que Puigdemont, "que todavía es un delincuente, un prófugo y un forajido" quede impune.

En segundo, se ha referido a las medidas de la deuda autonómica, que si implican la "condonación" de 15.000 millones de euros a la Generalitat catalana sería una cantidad que "saldría del bolsillo de los españoles y los vallisoletanos", por lo que ha aventurado que ello podría influir negativamente en el desarrollo de proyectos importantes para la provincia de Valladolid como la autovía del Duero, la autovía Valladolid-León o el soterramiento del ferrocarril en la capital.

Finalmente, ha mencionado la importancia del concepto de la "concordia", que si bien ha apuntado que ha escuchado hablar sobre ella a senadores socialistas, ha recordado que etimológicamente quiere decir "con el corazón", por lo que interpreta que debe implicar "seguir todos juntos en esa senda de querer construir algo que beneficia a todos de manera colectiva" y no en algo, como el proceso de investidura de Sánchez, que beneficia individualmente al presidente en funciones y a quienes puedan ser amnistiados.

Por otro lado, Mercedes Cantalapiedra ha recordado que el 18 de noviembre está convocada otra manifestación por parte del PP en Madrid y que su partido, además, "va a acudir a cualquier convocatoria de la sociedad civil siempre que esté marcada por ese espíritu de concordia".