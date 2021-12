Valero y Velarde comparten su llamamiento por un "frente amplio" y "proyecto de gobierno que cambie Andalucía a mejor"

Los portavoces de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA) Toni Valero (IU) y Martina Velarde (Podemos) han compartido este sábado su llamamiento a conformar un "frente amplio" y un "proyecto de gobierno para cambiar el rumbo" de Andalucía "a mejor".

Los coordinadores generales de IU y Podemos Andalucía, Toni Valero y Martina Velarde, respectivamente, han realizado este llamamiento a favor de un "frente amplio" que permita sacar "a las derechas" del Gobierno andaluz en el acto público 'Andalucía late con fuerza' que, con motivo del 4 de diciembre, ha celebrado en Córdoba Unidas Podemos por Andalucía.

En su discurso, Toni Valero ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), quiere "convertir" la comunidad "en un negocio para unos pocos a costa del bienestar y del futuro", y ha denunciado que "su modelo es el de un capitalismo extractivista y rentista, porque, en lugar de diversificar la economía, fortalecer un tejido productivo de pymes y armonizar la actividad económica con el patrimonio natural, apuesta por poner en bandeja de plata los sectores productivos, los recursos naturales y los servicios públicos a los fondos de inversión", ha criticado.

Asimismo, ha indicado que "detrás de los lemas" de Moreno, hay sectores económicos "cada vez más inundados" de fondos de inversión que "destrozan" el tejido productivo. "Más precariedad laboral y más privilegios fiscales para unos pocos", ha apuntado Toni Valero, quien ha agregado que quienes dirigen actualmente la Junta "no tienen plan para la mayoría social. No entienden Andalucía. No se creen el autogobierno andaluz".

"Quieren acabar con todo pero no se lo vamos a permitir", ha aseverado Toni Valero, quien tras esto ha hecho referencia al 4D de 1977 como un día en el que Andalucía "se conjuró" para romper la hoja de ruta "que las derechas tienen prevista" para esta región, basada en "más neoliberalismo, más recortes, más desigualdad y menos derechos".

Toni Valero ha aseverado que "el interés del pueblo andaluz manda no dividirse", y "si queremos construir un instrumento político útil, es necesario construir un programa sólido, un programa de unidad que refleje los malestares, los anhelos y las esperanzas de la gente. Un frente amplio para sacar a las derechas del gobierno de la Junta de Andalucía y encarar el camino al progreso", ha concluido.

UN PROYECTO "ABIERTO, TRANSFORMADOR Y TRANSVERSAL"

En la misma línea, la coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha señalado que se necesitan "todas las manos y toda la inteligencia de nuestros compañeros que están en cada provincia, comarca y pueblo" para poner en marcha "ese proyecto que sea abierto, transformador, transversal y moderno, donde quepa todo el mundo que tenga capacidad de cambio y quiera gobernar para darle a nuestra tierra esa oportunidad que se merece".

Velarde ha apostado por que sea "un proyecto mestizo en el que el que quien piensa diferente suponga una fortaleza, una persona que nos aporta y no un adversario", así como "un proyecto a favor de la vida, con futuro, en el que se pregunte a dónde vamos juntos; un proyecto amable, que movilice a la Andalucía urbana y rural", además de "un proyecto a favor del planeta" y que, según ha apostillado, "renuncie a los errores que hayamos podido cometer en este espacio político", para que éstos "no se vuelvan a repetir", y así "abandonar cualquier práctica que sea toxica o que haga daño".

La dirigente de Podemos también ha reivindicado la jornada del 4 de diciembre de hace 44 años en la que los andaluces "gritamos bien alto y claro que queríamos ser los dueños de nuestro destino y dejar de ser el cuarto trastero de España", y ha remarcado que "la derecha puso todas las piedras que pudo en el camino" de Andalucía hacia su autonomía.

"Lo que hicimos ese 4 de diciembre fue reclamar nuestra autonomía, nuestro autogobierno, para cuidar a Andalucía y también a nosotros mismos", ha continuado Martina Velarde, quien en esa línea ha sostenido que "las políticas de cuidados son las más importantes que presta nuestro autogobierno andaluz".

Tras subrayar que aquel 4 de diciembre los andaluces salieron a las calles "para poner la vida en el centro", la dirigente de Podemos ha aseverado que el 4D "no es un himno ni una fecha en la memoria", sino "un proyecto de gobierno para Andalucía que construya nuestro futuro".

"Frente a esa derecha que destruye los cuidados, la vida en el centro que construyeron con sus manos nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres aquel 4 de diciembre, los hombres y mujeres que estamos aquí, que conformamos este espacio político y otros, estamos llamados a unirnos en un proyecto de gobierno para cambiar el rumbo a mejor de Andalucía", ha aseverado Martina Velarde en el acto de Unidas Podemos por Andalucía.