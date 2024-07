Valero sobre posición de PSOE y PP ante caso ERE: "Ni tanto ni tan calvo, ni el no ha pasado nada ni la sobredimensión"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha manifestado sobre las posiciones de PSOE-A y PP-A sobre el caso de los ERE que, como dice el refrán, "ni tanto ni tan calvo" porque no vale "ni el aquí no ha pasado nada" de los socialistas ni "la sobredimensión" de los populares.

En una entrevista con Europa Press, ha indicado que el caso de los ERE ha evidenciado que, si bien no había una "gran trama, sí había un gran fraude" y unas "responsabilidades políticas innegables e incuestionables de quienes tenían que estar siendo valedores de una buena gestión de los recursos públicos y no lo hicieron debidamente".

Asimismo, ha considerado evidente que el PP-A "utilizó un caso que se sobredimensionó en sus consecuencias por parte, ya en su momento, de la jueza Mercedes Alaya, y que le permitió ganar espacio electoral". Sin duda, según ha apuntado, ha habido una "instrumentalización de la judicatura" por parte del Partido Popular.

"Lamentablemente los ERE vuelven con efecto boomerang y para dejar en evidencia una práctica torticera y poco democrática por parte del Partido Popular, que en este caso sólo reconoce las sentencias que les son favorables o que entiende que les son favorables", ha señalado.

En cuanto a las manifestaciones del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de que la sentencia del Tribunal Constitucional ha acabado con el relato del PP sobre los ERE, Valero ha indicado que una "expresión popular lo define muy bien: Ni tanto ni tan calvo".

"Efectivamente el caso de los ERE fue un fraude de enorme magnitud que generó una enorme conmoción social y que tiene unas derivadas penales en los casos en los que sí compete y políticas, en otros casos, que son incuestionables", ha indicado.

Al mismo tiempo, según ha afirmado, "es cierto que se sobredimensionó el alcance del fraude y ahí está la sentencia del Tribunal Constitucional que así lo deja patente".

"Por tanto, creo que hay que tener una posición seria y rigurosa en torno al caso de los ERE, sin caer en el aquí no ha pasado nada, porque no es cierto, y sin caer tampoco en la amplitud que le ha dado el Partido Popular, ya que a todas luces no tenía esa dimensión el fraude masivo de los ERE", ha recalcado Toni Valero.