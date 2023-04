Valero (IU) critica la comunicación "a lo Donald Trump" de Bendodo sobre el agua en Doñana

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha criticado este lunes en Córdoba la política de comunicación "a lo Donald Trump", sobre los regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana que, a su juicio, está llevando a cabo el coordinador general del PP, Elías Bendodo, quien ha acusado el Gobierno de España de "engañar a los españoles y a las instituciones nacionales e internacionales" sobre Doñana.

Ante esto y en rueda de prensa junto al coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, frente a la Delegación de Gobierno andaluz en dicha provincia, Valero ha afirmado que "Bendodo nos tiene acostumbrados a ser el que hace la política comunicativa más trampista en el Partido Popular. Se parece mucho en los discursos a los que nos han tenido acostumbrados, tanto Ayuso, como algunos líderes de Junts per Catalunya".

Por ello y en opinión Valero, en este caso Bendodo "lo que tiene que hacer es arremangarse y dejar de potenciar una serie de políticas que nos está poniendo el foco en Andalucía, por culpa de las decisiones" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), porque "quien está amenazando y agrediendo a Andalucía, y quien está haciendo que Andalucía pierda prestigio y que el fruto rojo pierda prestigio en Europa son las políticas del Partido Popular".

En consecuencia, según ha opinado Valero "lo que tienen es que enmendar esas políticas y dejar de desviar el bulto con ese tipo de comunicación política, que nos recuerda mucho, tanto a Ayuso, como a Junts per Catalunya, como al propio Donald Trump".

En cuanto al hecho de que el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, se reúna este mismo lunes con el comisario europeo del ramo, Virginijus Sinkevicius, para hablar sobre la proposición de Ley que tramita el Parlamento andaluz para ampliar la superficie de regadío en el Parque Nacional de Doñana, Valero, ha señalado la "tremenda cobardía" que, a su juicio, ha demostrado Juanma Moreno al "no ir en persona a dar las explicaciones" que debe, como "principal impulsor de este absoluto atentado medioambiental que quiere perpetrar en Doñana".

"Esperamos que su soberbia no le lleve a atrincherarse en sus posiciones y a no rectificar. Tiene que rectificar 180 grados y tiene que hacer valer y cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dejó bien claro que se tienen que cerrar todos los pozos ilegales que están hoy desecando Doñana".

En cuanto a lo que espera del encuentro de este lunes entre Fernández Pacheco y el comisario europeo, Valero, quien ha recordado la demanda de IU al Gobierno andaluz de que, ante la actual sequía, "declare el Estado de Emergencia Climática", ha dicho que él "nunca" pierde "la esperanza", sobre todo "porque el tema de Doñana no sólo nos preocupa a los andaluces, sino que nos está mirando toda Europa. Por lo tanto espero que la soberanía" de Juanma Moreno no venza "al sentido común, a la razón científica y a una demanda ciudadana", la de que "hay que proteger este patrimonio natural".

"Por lo tanto --ha concluido--, tengo esperanza en que la Comisión Europea haga entrar en razón al Gobierno andaluz y, si no fuese así, pues lamentablemente nos impondrán una serie de multas que pueden llegar hasta los 300 millones de euros, y aquí si que estoy convencido y no tengo ninguna esperanza de que, si caen las multas, quienes las vamos a pagar vamos a ser los españoles. No las van a pagar ni el señor Moreno, ni el Partido Popular, ni Vox".