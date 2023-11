Valero (IU) considera que los datos sobre listas de espera evidencian "el fracaso del modelo sanitario del PP"

El coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha considerado que los datos sobre listas de espera en la sanidad pública en la comunidad evidencia "el fracaso del modelo sanitario del Partido Popular" al frente de la Junta.

Así lo ha señalado este lunes a los periodistas tras la publicación por parte del Ministerio de Sanidad de la cifra de las listas de espera para operación quirúrgica y consulta con el especialistas de todas las comunidades autónomas y que, a su juicio, "ha tratado tanto de ocultar el Gobierno andaluz".

"Hasta un doce por ciento de los andaluces y andaluzas estamos en una lista de espera para una operación quirúrgica o para que nos vea un especialista. Estamos hablando de prácticamente un millón de andaluces y andaluzas. Y esto es así porque el Gobierno andaluz ha decidido que se puede hacer negocio con un derecho como es el derecho a la salud", ha lamentado.

Para el responsable de Izquierda Unida, esta situación se debe a que la Junta "ha entendido que es mejor dar dinero a las clínicas privadas, que se están enriqueciendo, en lugar de reforzar el sistema sanitario público".

"Y, sin embargo, ese modelo está fracasando. Tanto es así que las listas de espera han aumentado de 110 días a 121 días lo que tiene que esperar un paciente en Andalucía a ser atendido, cuando en muchos de los casos, lamentablemente, ya puede ser demasiado tarde", ha afirmado.

De ahí que haya subrayado que queda patente "el fracaso del modelo sanitario del Partido Popular, consistente en depauperar el sistema público, enriquecer las clínicas privadas", pese a lo cual "no disminuyen las listas de espera".

En este sentido, ha instado a tomarse "en serio los problemas de la población andaluza", tanto en materia sanitaria como también, por ejemplo, en educación. Al respecto, ha apuntado que este fin de semana "se ha manifestado, a lo largo y ancho de Andalucía, la comunidad educativa exigiendo que la educación, efectivamente, se cumpla como derecho fundamental" y "se garantice la igualdad de oportunidades".

"Un éxito en manifestaciones por la educación pública que tiene que atender el señor Moreno Bonilla. No puede ir gobernando frente a la igualdad de oportunidades. Eso se garantiza y por eso esperamos que rectifique y atienda esas movilizaciones aumentando la plantilla docente", ha destacado Valero.

Un incremento de profesionales que, según ha explicado, tiene varios objetivos: "mejorar la educación", "bajar la ratio en las aulas de los colegios públicos" y "atender como se merece la atención a la diversidad".

"Cada alumno, cada alumna que tenga más dificultades que otro no puede tener menos oportunidades en su vida para progresar. Y necesita una atención especializada que hoy no se está brindando desde el servicio público", ha dicho no sin criticar que la "depauperización" y el "maltrato de los servicios públicos" es "una tónica general".