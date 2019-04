Valerio pide a votantes socialistas y progresistas "no dormirse en los laureles": "Aquí no sobra ningún voto"

Dice que los postulados de Vox le "dan miedo": "Nos retrotraen a una España oscura y en blanco y negro"

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Guadalajara, Magdalena Valerio, ha pedido a los votantes socialistas y progresistas "no dormirse en los laureles". "Aquí no sobra ningún voto", ha enfatizado Valerio, quien ha recordado que lo que ha pasado en Andalucía "es un aviso a navegantes". "Uno no se puede confiar en lo bien que le va en las encuestas", ha dicho.

"Si uno no va a votar, te puede ir bien en las encuestas, pero no irte tan bien en las urnas", ha dicho en una entrevista concedida a Europa Press. Por ello ha asegurado que "la única encuesta válida es la del 28 de abril cuando se cierren los colegios electorales y se abran las urnas".

"Si muchos votantes progresistas van a votar el 28 de abril, concretamente en la provincia de Guadalajara, y votan al PSOE al Congreso y al Senado, hay posibilidades ciertas de que podamos obtener por segunda vez en la historia de la democracia dos diputados y tres senadores", algo que no sucede --ha rememorado-- desde el año 1982.

Valerio, que espera que el PSOE obtenga "un magnífico resultado" tanto en Guadalajara como en el resto de Castilla-La Mancha y España, ha hablado sobre la última encuesta del CIS que otorga dos diputados al PSOE por la provincia de Guadalajara. "No hay que confundir la demoscopia con la democracia", ha señalado la candidata, quien ha admitido que el ir bien en las encuestas anima a seguir trabajando pero puede disuadir a muchas personas de votar.

Sobre cómo puede afectar el resultado de las generales en las autonómicas y municipales, Valerio ha reconocido que se puede producir "un efecto arrastre e imitación" ya que "si al PSOE le va bien en las elecciones del 28 de abril y obtiene un buen resultado, eso se va a traducir en unos mejores resultados a nivel local, autonómico y europeo", ha afirmado.

Preguntada por los posibles pactos, la candidata socialista opina que "no es el momento procesal oportuno" para hablar de esta cuestión y ha indicado que el PSOE está ocupado en trabajar mucho y, según ha defendido, se presenta a las elecciones con el aval de haber ganado una moción de censura "constructiva" y haber hecho en estos diez meses "mucho más" por los derechos de las personas que el PP en todos los años que ha estado en el gobierno.

"Hemos demostrado que no son promesas, que son realidades", ha incidido la actual ministra de Trabajo, quien ha destacado que el PSOE quiere conseguir cuanto más diputados mejor. "No nos planteamos ningún pacto, el pacto lo queremos hacer con la ciudadanía ganándonos su confianza y ganándonos su voto", ha declarado.

Respecto a Vox, ha subrayado que sus postulados no le vienen bien al país, aunque respeta que haya personas que les quieran votar. "Los postulados de Vox me dan miedo y nos retrotraen a una España oscura y en blanco y negro", ha remachado Valerio.

PROPUESTAS

Valerio también ha comentado los principales problemas de la provincia y las recetas que propone su partido para solventarlos. Concretamente, ha citado que Guadalajara tiene una realidad que tiene doble cara: la del Corredor del Henares y la de la despoblación.

Dicho esto, ha explicado que aunque Guadalajara tiene una tasa de desempleo por debajo de la media de Castilla-La Mancha y de España, "queda mucho camino por recorrer" para lograr que los desempleados de la provincia puedan encontrar un puesto de trabajo.

Para luchar contra la despoblación, Valerio ha dicho que para fijar y atraer población a los núcleos rurales "hay que garantizar servicios de todo tipo" y crear puestos de trabajo en ámbitos como la defensa del medio ambiente o el cuidado y la limpieza de los montes.

Igualmente, ha abogado por apoyar al sector agroalimentario y al sector ganadero, así como fomentar el emprendimiento a todos los niveles, ayudar a los jóvenes o apostar por el turismo rural ya que es un sector que "tiene mucho potencial en la provincia".

Sobre agua y el trasvase Tajo-Segura también ha hablado la candidata. "El levante tiene que ir apostando por más desalación y progresivamente ir terminando con el trasvase", ha sentenciado Valerio, quien ha apostado por la solidaridad entre territorios pero respetando los caudales ecológicos. "Podemos ser solidarios, pero con control y siendo solidarios con nosotros mismos. No es de recibo que en verano algunos pueblos ribereños se tengan que abastecer con cisternas de la Diputación provincial", ha concluido.