Valerio dijo en el Congreso que el cuestionamiento de su idoneidad era algo "opinable"

La presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, defendió en el Congreso su experiencia, cuando fue 'examinada' para validar su nombramiento, y dijo que el cuestionamiento que habían hecho el PP y Vox sobre su "prestigio jurídico" exigido para el cargo era algo "opinable".

"Hay algunos de ustedes que opinan que yo no soy una jurista de reconocido prestigio, y yo lo respeto. Esto es opinable, todo en la vida es opinable y ya está", dijo Valerio.

Recordó entonces la presidenta del Consejo de Estado, nombrada días antes por el Gobierno para presidir el cargo, su trayectoria profesional. "He pasado por todos los estamentos de la Administración pública del país, desde lo municipal hasta el Gobierno de España".

Fue el pasado 27 de noviembre cuando la Comisión Constitucional del Congreso 'examinaba', como es preceptivo, la candidatura del Valerio.

El Partido Popular se abstuvo y Vox votó en contra del nombramiento -que sí recibió el visto bueno del resto de grupos- al considerar que no podía acreditar el prestigio jurídico exigido para el cargo.

El argumento de ambos grupos, que no era una jurista de reconocido prestigio, es el mismo con el que hoy el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Valerio.

La portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Edurne Uriarte, afirmó que su grupo no se oponía a la candidatura de Valerio, pero no podía apoyarla por las dudas expuestas. No obstante, le deseó toda la suerte en el ejercicio de su labor y una "brillante trayectoria" en el Consejo de Estado.

Por su parte, el portavoz de Vox, José María Sánchez, afirmó que Valerio no tenía mérito alguno como jurista de prestigio pero sí como "activista política".

Valerio respondió a ambos portavoces que respetaba su postura sobre su prestigio jurídico. "Es opinable", zanjó.