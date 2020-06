Valencia rechaza hacer test masivos a la población: "No tiene sentido desde el punto de vista epidemiológico"

El pleno del Ayuntamiento de Valencia descarta también aprobar un plan económico-fiscal como pedía la oposición ante la Covid-19

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha rechazado este jueves que el Ayuntamiento haga entre la población de la ciudad test masivos para detectar la Covid-19 por considerar que "no tiene sentido desde el punto de vista epidemiológico y personal". Asimismo, ha descartado realizar un reparto también masivo de mascarillas entre los valencianos.

Ribó se ha pronunciado así en el pleno extraordinario celebrado en el consistorio para hablar, a instancias de la oposición --PP, Cs y Vox--, de la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento y de la adquisición de pruebas diagnósticas Covid-19 y mascarillas para realizarlas a la población y distribuirlas entre los vecinos.

El alcalde ha iniciado su intervención expresando su pésame a las familias de los fallecidos por la pandemia, al igual que ha hecho la oposición y además de trasladar su ánimo y deseo de recuperación a quienes están ahora enfermos.

"Esto solo de ha hecho en Torrejón de Ardoz (Madrid) y con personal sanitario de hospitales privatizados" de la Comunitat Valenciana, ha dicho el primer edil respecto a la petición de test masivos. "La respuesta es no. Nadie ha avalado de forma clara el planteamiento de Torrejón de Ardoz. Todos los especialistas dicen que es un gasto injustificado. La OMS dice que ese no es un mecanismo adecuado. No se acostumbra a hacer. Es un gasto innecesario analizar a toda la población", ha agregado.

Tras ello, Joan Ribó ha apuntado que "hay estadísticas si queremos saber cómo está la ciudad" y que para ello "lo que tenemos que hacer es una muestra". Ha dicho que hacer un test a alguien en un momento no quita que "se pueda contagiar" después, así como que si alguna persona "ha pasado la enfermedad no quiere decir que no la vuelva a pasar".

"No nos da ninguna información personal significativa", ha insistido. Ha destacado que en el Ayuntamiento se han hecho y se harán "test a gente con síntomas", que en esta administración "en estos momentos hay cero personas contagiadas" y que se han dado "dos contagiados solo por cuestiones laborales".

"Es la manera de hacerlo en Valencia. La suya es más madrileña, Preferimos los métodos valencianos" con "mejores resultados y mejores garantías", ha indicado a la edil del PP María José Ferrer, encargada de defender la propuesta de test masivos y reparto de mascarillas. Ribó ha señalado también que el número de afectados ha sido menor en Valencia y ha resaltado que "los números no se pueden negar".

La propuesta del PP ha sido rechazada con los votos del gobierno que conforman Compromís y PSPV. Ferrer ha insistido en la necesidad de pruebas masivas para empleados municipales y vecinos con el fin de "saber si se tiene o no" la Covid-19 y ha negado "partidismo", "demagogia" y cuestionar a las autoridades sanitarias por pedirlas. Ha resaltado que el uso de las mascarillas es obligatorio y, como Vox, que la realización de test influye en el cambio de fase.

"Ya han hecho tarde. Hay muchos casos que se podrían haber evitado con pruebas diagnósticas. Han dejado pasar tres meses. Hay afectados que ya no están entre nosotros. Ustedes eran los que venían a rescatar personas y desprecian buenas intenciones. Pedimos la protección para las personas más cercanas al Ayuntamiento, empleados y vecinos", ha dicho.

"TAPARSE LOS OJOS"

"Usted cree que es mejor taparse los ojos y no gastarse ni un duro en proteger a la ciudad. Hay activos", ha señalado al alcalde Ferrer, que ha citado municipios que han hecho reparto de mascarillas y ha advertido de que "todos los valencianos no pueden pagarse los test ni las mascarillas".

Por parte de Cs, Francisco Javier Copovi ha resaltado el papel del consistorio en favor de la salud pública y la "protección de sus ciudadanos" y ha criticado que se rechacen propuestas para evitar "errores vividos" en esta crisis "por falta de prevención y seguridad". Ha afirmado que ante el uso mascarillas obligatorio y ha dicho que el Ayuntamiento debe "velar por el cumplimiento de las normas".

Igualmente, ha defendido la realización de test entre empleados municipales "para garantizar el trabajo en un espacio seguro y libre de contagios". Copovi ha añadido que hacer pruebas a toda la población es "competencia de la conselleria" pero ha considerado que desde el Ayuntamiento se puede "instar en los foros adecuados" su realización.

Desde Vox, su portavoz, Pepe Gosálbez, ha planteado que este es un asunto que a Ribó, al que ha acusado de "incompetente", "le importa un rábano, un bledo o un pepino" y ha censurado que se diga que "no es competencia" del Ayuntamiento y que no hay dinero para hacerlo cuando hay "para la plaza del Ayuntamiento y para destrozar la calle Colón". A su vez, ha apuntado la necesidad de "proteger a los valencianos".

Por otro lado, en el pleno se ha debatido la propuesta del PP de aprobar un plan económico-fiscal con bajada de impuestos y bonificaciones para ayudar a los valencianos y reactivar el tejido productivo. La iniciativa se ha rechazado con los votos del gobierno.

REVISAR PRESUPUESTO Y ORDENANZAS

El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ha destacado que para paliar los efectos de la Covid-19, el consistorio ha impulsado "desde el primer día" ayudas económicas para las cuales es necesarios "mantener ingresos". Ha afirmado que se han ido aprobando medidas y ha dicho que llegarán más, al tiempo que ha subrayado la importancia de pagar a los proveedores para mantener empresas y puestos de trabajo y ha pedido a la oposición que cuantifique sus propuestas.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha pedido que se cambien las prioridades y que se revisen el presupuesto y las ordenanzas fiscales para adaptarlos a la situación actual, además de reclamar que sea efectiva la suspensión de la tasa de terrazas. Desde Cs se ha instado a cuidar a autónomos y pymes, se ha estimado "imprescindible que todas las administraciones pongan sus medios para salir" de la crisis y se ha pedido que "la política tributaria" se adapte a la situación actual.

Por pare de Vox, se ha pedido capacidad para atender "imprevistos" como la pandemia actual y actuar más allá de los programas electorales marcados. Este grupo ha solicitado que se reduzcan gastos no necesarios y que se destine dinero, si es necesario recurriendo al endeudamiento, para ayudar a empresas y autónomos.