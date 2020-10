Valencia publicará cuanto antes la resolución de 'toque de queda' y "no tiene problema" con el estado de alarma

Oltra insiste en que la publicación "no depende de voluntad política", sino que "el producto no está acabado": "No la estamos peinando"

La Generalitat de Valencia publicará "cuanto antes" la resolución de la Conselleria de Sanidad que declarará el 'toque de queda' de 00.00 a 06.00 horas hasta el 9 de diciembre en la Comunitat Valenciana. La vicepresidenta, Mónica Oltra, ha señalado que "el producto no está acabado" todavía, por lo que ha defendido que "no depende de voluntad política": "No la estamos peinando", ha ironizado.

Así lo ha expresado la portavoz del ejecutivo valenciano en rueda de prensa posterior a su pleno, donde también ha indicado que el gobierno valenciano "no tiene ningún problema con el estado de alarma" para amparar esta medida. "Al contrario, si da un paraguas de seguridad jurídica, ningún problema", ha incidido.

Oltra también ha advertido sobre la evolución de la pandemia entre los jóvenes, "un fenómeno que preocupa" a la Generalitat porque los que ingresan en los hospitales cada vez son de franjas más tempranas, "personas sanas, sin patologías previas, deportistas... el perfil que está aumentando ahora mismo".

"Las cosas no van bien: 1.060 nuevos contagios y 43 de los 49 últimos focos son de origen social", ha constatado para llamar a la concienciación y recordar que "cuando el virus entra en contagio comunitario hay que ir a medidas muy drásticas".

Para evitarlo, la vicepresidenta ha defendido que la gente no puede olvidar que "cualquiera puede ser víctima y debe tener una responsabilidad personal en un momento de extrema gravedad". Ha apelado a la conciencia de que "vivimos unos tiempos en los que tenemos que restringir nuestro ocio, las ganas de juntarnos con la gente y guardar escrupulosamente las medidas".

Y ha recalcado: "El afecto no es una vacuna, reunirse con la familia, los amigos y la gente que quieres no es una vacuna, aunque sea nuestro espacio de confort y seguridad". Una "sensación subjetiva peligrosísima porque uno se siente seguro con la gente que quiere, pero el virus no conoce eso".

Por todo ello, Oltra ha hecho hincapié en la necesidad de tomar medidas extremas como el confinamiento nocturno, primero para frenar la expansión del virus y después para generar concienciación contra esta "amenaza gravísima".