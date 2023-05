Valencia.- Catalá contempla "gobernar en solitario": "Reivindico un gobierno votado por la mayoría del pueblo"

Aspira a "liderar la segunda transformación de València" y destaca que "hay que ir más allá de la ideología": "Importa la ciudad"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València y candidata de esta formación a la Alcaldía, María José Catalá, ha asegurado este jueves que no contempla otra opción que gobernar la ciudad "en solitario", con una "mayoría amplia". Así, ha afirmado que reivindica para la capital valenciana un ejecutivo 'popular' que sea "ágil" y esté "votado por la mayoría del pueblo" y ha señalado que aspira a liderar la "segunda transformación" de València.

"Quiero una amplia mayoría, un gobierno ágil" y "garantizar el cambio para que la coalición" del actual primer edil y candidato de Compromís, Joan "Ribó, que ya sabemos con quien va a pactar, se vaya del Ayuntamiento", ha expuesto durante la conferencia que ha ofrecido en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea.

"No contemplo otra posibilidad que gobernar en solitario. El PP va a ganar las elecciones", ha subrayado María José Catalá, a la vez que ha apuntado que quiere lograrlo con "una mayoría muy amplia".

A continuación, ha hecho "un llamamiento no solo a los votantes del PP, para que no se queden en casa" en las elecciones del 28 de mayo, "a los que votaron a Cs o a los que en algún momento han votado a Vox" sino "también a los votantes del Partido Socialista desencantados del sanchismo y por qué no a los votantes de Compromís que han visto que lo que prometía Ribó no se ha cumplido".

"Hay que ir más allá de la ideología", ha considerado la cabeza de lista del PP, que ha añadido que este es "un momento determinante" para València y ha opinado que "hay que dar un salto de calidad". "No importa la ideología, importa la ciudad", ha apostillado. Catalá ha indicado que pretende "no solo un gobierno votado por el pueblo" sino que reivindica uno "votado por la mayoría del pueblo frente a la mayoría de los gobiernos votados por las minorías, por las coaliciones".

La candidata del PP ha manifestado que aspira a "convertir València en la segunda ciudad de España en inversiones, oportunidades y bienestar social" y a "superar a Barcelona" visto que la capital valenciana "ha perdido su posición como tercera" ciudad de España por falta de liderazgo".

"Quiero construir una València de todos, donde todos puedan convivir, sin enfrentamientos, ni divisiones. Quiero que nuestros vecinos tengan una alcaldesa cercana, pegada a la calle y que sea empática con la situación económica que viven, que tome decisiones para aliviar su carga fiscal, para encontrar un empleo o para poder acceder a una vivienda. Quiero construir una València líder, reivindicativa y ágil", ha planteado. A su vez, ha abogado por presidir un ayuntamiento que "deje de ser un lastre y pase a ser tractor de la actividad económica".

Entre sus objetivos si llega a liderar el ejecutivo local tras el 28M está "bajar los impuestos en 67,8 millones de euros, con una bajada del 20% del IBI a todos los valencianos y bonificar un 95% las plusvalías por herencias y transmisiones", así como "construir 1.032 viviendas públicas; aumentar los agentes de policía en la calle y recuperar la policía de barrio" y propiciar "una movilidad segura, sin ideología y basada en criterios profesionales". Asimismo, ha apostado por impulsar un plan de choque de limpieza.

Catalá ha declarado que el gobierno progresista que dirige València desde 2015 --primero con Compromís, PSPV y València en Comú, y ahora con las dos primeras formaciones-- se ha caracterizado por "el enfrentamiento entre ciclistas y conductores, entre sector público y privado, entre castellanoparlantes y valencianoparlantes; por falta de empatía, nula gestión y falta de liderazgo".

La cabeza de lista del PP ha añadido que la posición de la València como tercera capital de España "está debilitada". "Eso se debe a un Gobierno central que nos ignora, a una Generalitat que no pelea por la ciudad y a un Ayuntamiento que ha bajado los brazos", ha explicado. "En un contexto en el que Barcelona pierde fuerza por su inestabilidad política y social, ¿por qué no ambicionar que València sea la segunda ciudad de España?", ha planteado.

"LIDERAZGO FUERTE"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En esta línea, ha reclamado "inversiones, oportunidades y bienestar social" para la capital valenciana, que "necesita un liderazgo fuerte, una alcaldesa que pelee por la defensa de la ciudad". Así, ha expresado su apuesta por grandes infraestructuras como el Corredor Mediterráneo y el soterramiento de las vías Serrería.

Relacionada con esta última actuación, María José Catalá ha hablado de la necesidad de "acabar con el muro ferroviario" que estas generan, de "conectar el Grao y Penyarroja", así como València con el mar", y de "terminar el cauce del río".

"El Gobierno central se debe implicar. Pedro Sánchez está invirtiendo 1.600 millones en el soterramiento de vías de dos poblaciones de la periferia de Barcelona y aquí se niega a poner 150 millones para soterrar las vías de Serrería", también "fundamental para el Corredor Mediterráneo". Ha recordado su intención de habilitar desde el consistorio una partida presupuestaria para adelantar el dinero necesario para ese soterramiento y de firmar un convenio con Adif para que lo financie y devuelva ese montante.

Del mismo modo, ha mostrado su disposición a trabajar para que la estación de Atocha vuelva ser en Madrid la de referencia para los valencianos en favor de la "competitividad" y la "comodidad" y para que la próxima Copa América se celebre en València.

Preguntada por decisiones de Ribó que prevé derogar si llega al gobierno local, la representante del PP ha citado "la permanente subida de impuestos, al tiempo que ha insistido en la necesidad de potenciar "un plan de choque para mejorar la limpieza", de aumentar los policías locales y en su idea de crear una Dirección General de Discapacidad dependiente de Alcaldía y de trabajar para evitar que "mil personas en la ciudad duerman en la calle".

REDISEÑAR CARRILES BICI

Respecto a los carriles bici ha dicho que el PP no renuncia a su construcción, pero ha precisado que quiere "rediseñar" algunos "hablando con técnicos y por seguridad". "El problema es que no hay informes de seguridad. Rediseñaremos carriles bici y los tramos que los técnicos vean como no seguros", ha apuntado.

Igualmente, ha considerado que se debe dar "una buena pensada a la seguridad en la calle Colón". No obstante, María José Catalá ha dicho que hay cosas que le parecen positivas de la actual gestión municipal como la posibilidad de acceder al Balcón del Ayuntamiento o la mirada verde.