Valencia.- Catalá buscará una "posición unánime y fuerte" frente a Meriton para que "cumpla con la ciudad"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València y candidata de esta formación a la Alcaldía, María José Catalá, ha asegurado este jueves que si se convierte en primera edil tras las elecciones del 28 de mayo trabajará para que desde el consistorio se pueda conformar una "posición unánime y fuerte" frente a Meriton, el máximo accionista del Valencia CF, "para exigirle que cumpla con la ciudad y que respete a la afición".

Así, ha anunciado que si llega a dirigir el ejecutivo local convocará "en los cien primeros días" del próximo mandato "a todos los grupos" municipales para cerrar esa postura "unánime" y "fuerte". En esta línea, ha abogado por "el consenso" y por "no manosear un sentimiento tan potente y tan importante" como "el valencianismo" entorno al club de fútbol.

"No me gusta la gestión del actual propietario", ha precisado. "Mi prioridad va a ser reunir en los cien primeros días a todos los grupos con representación en el Ayuntamiento para fijar una posición unánime y tener una posición fuerte frente a Meriton, para poder exigirle que cumpla con la ciudad y que respete a la afición", ha planteado Catalá durante la conferencia que ha ofrecido en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea.

"Esa es mi postura: el consenso, el trabajo y no manosear un sentimiento tan potente y tan importante en esta ciudad como es el valencianismo, y menos en unas elecciones" como las del 28M, ha agregado la cabeza de lista 'popular'.

María José Catalá ha indicado que en este momento le gustaría además "dejar de ver sufrir" al Valencia CF y que se pudiera garantizar su "supervivencia en primera división".

Tras ello, ha destacado que, "como valencianista" y "como accionista", no le gusta "la gestión del actual propietario". "No me gusta nada, no está a la altura de la afición, ni del club, ni de la ciudad. Así de claro", ha manifestado la representante del PP.

Asimismo, ha apuntado que le "duele que haya partidos que intenten manosear políticamente al Valencia CF" y que "lo usen como arma electoral". "Yo por ahí no voy a pasar. A mí ahí no me van a ver ustedes. Mi objetivo como alcaldesa es la transparencia y la posición unánime", ha concretado.

Catalá ha comentado que como líder de la oposición en el consistorio ha pedido "en multitud de ocasiones una reunión" para que los responsables del gobierno local que forman Compromís y PSPV le hicieran "partícipe de la situación" de las negociaciones entre el Valencia CF y el Ayuntamiento respecto a la finalización del nuevo estadio de fútbol y la recalificación del suelo del actual.

La portavoz del PP ha afirmado que no conoce el convenio que la administración municipal ha traslado al club deportivo para abordar esas cuestiones.

"DEBILIDAD IMPORTANTE"

"El Ayuntamiento no me lo ha facilitado", ha destacado, al tiempo que ha censurado que en esta institución "cada uno se ha dedicado a hacer una cosa: unos poli bueno, otros poli malo y otros han ido cambiando de postura".

María José Catalá ha considerado que eso "hace que haya una debilidad importante frente a Meriton en una administración en la que cada uno piensa y dice una cosa distinta".