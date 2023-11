Vacas (PP) dice que "el PSOE no puede dar lecciones de nada" ni de "apostar por Córdoba en los presupuestos"

El diputado autonómico del PP de Córdoba Javier Vacas ha afirmado este lunes en la localidad cordobesa de Baena que "el PSOE no puede dar lecciones de nada, y mucho menos de apostar por Córdoba en los presupuestos autonómicos", a la vez que ha celebrado las "cuentas históricas para Córdoba y para Andalucía" que son el proyecto de presupuestos andaluces para 2024.

Tal y como ha indicado el PP en una nota, el popular ha afirmado que "unos presupuestos que apuestan por las familias cordobesas, las empresas, el empleo y sobre todo por el agua, y siguen la senda de transformación económica que inició Juanma Moreno hace cinco años".

Para el diputado autonómico, "solo basta observar este proyecto de Presupuestos para desmantelar las críticas que el PSOE manifestó hace unos días en Baena". "El PSOE no puede dar lecciones de nada, cuando ellos gobernaban en la Junta de Andalucía sus presupuestos no se provincializaban, con lo que no se podía saber las cuantías ni las inversiones que llegarían a la provincia de Córdoba y a sus municipios", ha afirmado.

Vacas ha criticado que el PSOE "parece no tener memoria", ya que habiendo gobernado en Andalucía durante 40 años "dejaron muchos proyectos en el cajón como la Autovía del Olivar". En este sentido, ha señalado que "la señora Serrano, hoy alcaldesa de Baena, fue consejera de Medio Ambiente y después consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, ambas consejerías implicadas en ese proyecto y no hizo nada para sacar adelante esta infraestructura".

"Desde el 2009 contaban con un proyecto viable y contaban con fondos para haberla terminado, pero no lo hicieron. Y ahora, el Gobierno de Juanma Moreno ha retomado esos expedientes para actualizarlos y adaptarlos a las nuevas normativas", ha explicado Vacas.

El diputado baenense ha lamentado que "este PSOE que tanto critica estos presupuestos andaluces, es el que cede a la infamia, a la amnistía, el que pacta con Junts y ERC, y el que va a perdonar la deuda de Cataluña de 15.000 millones de euros que vamos a pagar también los andaluces, solo porque el señor Sánchez quiere seguir sentado cuatro años más en el sillón de La Moncloa".

"Con esa cifra se hacen 15 Autovías del Olivar", ha dicho Vacas, quien ha añadido que "Sánchez premiará a Cataluña con más financiación autonómica, lo que supondrá que vendrá menos dinero Andalucía para los cordobeses, y para los banenses".

En este sentido, Javier Vacas ha alertado de que si al PSOE de Córdoba y de Baena le importaran las necesidades de Andalucía "lo hubiera tenido muy fácil, podían haber votado este fin de semana en contra de cualquier acuerdo que suponga ir en contra de los intereses de los andaluces", dado que "Serrano ha votado sí a ir en contra de los intereses de los baenenses y los andaluces". Por ello, ha repetido que "lecciones del Partido Socialista ninguna, porque la dignidad de un país no se vende nunca, ni por un puñado de votos".

Vacas ha valorado el modelo de gestión del Gobierno de Juanma Moreno que se ve reflejado en estos presupuestos 2024. "Ha implantado su sello propio con un modelo de gestión para el bienestar de las familias y para consolidar el futuro de nuestra tierra".

"La manera de gobernar el Partido Popular en Andalucía no tiene secretos, sólo el trabajo y estar al servicio de los ciudadanos y no al revés como ha sucedido en esta tierra durante 40 años. Desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando para que Córdoba y Andalucía sigan avanzando", ha concluido el popular.