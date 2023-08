Utebo agiliza la gestión municipal para sacar a licitación el contrato de limpieza y gestión de residuos

El Ayuntamiento de Utebo ha acelerado la gestión municipal para sacar a licitación el contrato de limpieza y gestión de residuos de la localidad, pendiente desde 2019.

La alcaldesa, María Jesús Sariñena, ha destacado que su equipo de Gobierno --formado por el Partido Popular y VOX-- "redoble" los esfuerzos por atajar un problema que el PP "ya venía denunciando cuando estaba en la oposición" y que "finalizado el mandato del Partido Socialista con Izquierda Unida" sigue sin estar resuelto.

"Por responsabilidad política, pero sobre todo por el bienestar de los vecinos, nos vemos en la obligación de buscarle una solución inminente", ha declarado.

Sariñena ha explicado que desde febrero de 2019 no existe contrato alguno de limpieza en el municipio, puesto que el que había con la empresa FCC de limpieza viaria y gestión de residuos, no ha sido renovado por el anterior equipo de Gobierno. Ha tildado al anterior responsable político en materia medioambiental, Rubén Estévez, de ser "incapaz" de sacar adelante un nuevo pliego para la contratación de estos servicios.

La alcaldesa ha sostenido que Utebo se encuentra fuera de un contrato amplio desde el punto de vista de la limpieza viaria y que, de forma mensual, el Consistorio contrata a la empresa FCC para la recogida de la basura y la limpieza de las calles.

"Esta circunstancia no es la más indicada, no solo por el elevado coste económico, sino también porque como administración lo ideal es disponer de un contrato global y ambicioso en el que podamos disponer de una limpieza viaria y de una gestión de residuos 'a la carta' según detallemos en los pertinentes pliegos", ha avanzado.

El primer teniente de alcalde, Miguel Calderón, ha coincidido en que se ha producido un "claro ejemplo de ineficiencia" por parte del anterior equipo de Gobierno PSOE-IU, ya que ha sido "incapaz" de conseguir sacar adelante un nuevo contrato en cuatro años.

Utebo destina en torno a 57.000 euros por mes a la limpieza del municipio, desglosados en algo más de 27.000 euros mensuales en materia de limpieza viaria y otros 30.000 en materia de gestión y recogida de residuos. "Un total de algo más de tres millones de euros en estos más de cuatro años transcurridos desde la finalización del anterior contrato", ha esgrimido.

PROBLEMAS CON LOS CONTENEDORES

A esta coyuntura, se ha sumado la situación del parque de contenedores de la localidad. El Ayuntamiento de Utebo renovaba su dotación en diciembre de 2019, adquiriendo un total de 450 nuevos contenedores distribuidos en 154 verdes, 93 amarillos, 93 azules y 110 marrones para residuos orgánicos. La empresa Roto Tank fue la adjudicataria de aquel contrato de suministro por un importe total de 360.580 euros.

Ante la inexistencia del contrato de limpieza viaria y gestión de residuos mencionado, el Ayuntamiento no ha podido colocar los 110 contenedores marrones que se se hallan en una nave municipal, habida cuenta que los trabajos contratados mensualmente con FCC para seguir suministrando el servicio solo contemplan la recogida de los residuos de los contenedores verde, amarillo y azul.

"Nos hemos encontrado con una situación surrealista porque además de heredar un problema enquistado, resulta que el parque de contenedores instalados ha resultado un absoluto fiasco con infinidad de contenedores rotos", ha lamentado la alcaldesa.

De los contenedores que han sido adquiridos por el Consistorio, la alcaldesa ha explicado que son numerosos los que tienen la banda de decoración desprendida. A otros no les funciona el mecanismo del pedal para el alzado de la tapa; otros tienen rota la goma de ajuste de la parte inferior de la tapa y otros no se pueden lavar porque el camión los coge pero la tapa no se abre, ha argumentado.

Por estos motivos, desde el Ayuntamiento se han volcado "todos" los esfuerzos en "desatascar" la situación y el pliego del que será el "nuevo y ambicioso contrato de limpieza viaria y gestión de residuos".

"Estamos trabajando en su estudio económico y esperamos que dentro de muy poco podamos poner la primera piedra para solucionar el problema de la limpieza viaria y de la gestión de residuos de la localidad", ha concluido.