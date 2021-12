El uso del catalán en la escuela tensa la sesión de control en el Parlament

El debate sobre el catalán en la escuela abierto tras la ratificación de la sentencia que obliga a impartir el 25 % de materias en castellano ha tensado la sesión de control en el Parlament, en la que PPC, Cs y Vox han cargado contra el president Pere Aragonès, mientras este ha pedido al PSC que se implique en la defensa de la lengua.

"Dejen en paz a la escuela catalana", ha exclamado Aragonès, visiblemente airado en diversos momentos del debate.

Alejandro Fernández (PPC), Carlos Carrizosa (Cs) e Ignacio Garriga (Vox) han coincidido en esgrimir el caso de la escuela de Canet de Mar (Barcelona), donde ha habido protestas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligara a impartir el 25 % de horas en castellano en una clase de P5, para acusar al Govern de "acosar" a un niño de cinco años.

El president ha rechazado estas acusaciones y ha recriminado a los partidos de la derecha y la extrema derecha del hemiciclo que utilicen "cuatro mensajes rechazables y repugnantes" hechos por personas "a quien no conoce nadie" en redes sociales para vestir un "discurso mediático" en contra del modelo de escuela catalana que, además, "rompe la cohesión social".

El momento más crispado ha llegado cuando Carlos Carrizosa, líder de Cs en Cataluña, ha comparado la situación de Canet con la que se vivió en Ermua (Vizcaya) cuando ETA secuestró y asesinó al concejal popular Miguel Ángel Blanco en 1997.

"Canet es una especie de Ermua, salvando las distancias. Sirve para concienciar a los catalanes de lo que ustedes están haciendo con la sociedad catalana", ha dicho.

Aragonès le ha replicado: "Creo que es una comparación que usted no se tendría que haber atrevido a hacer y que demuestra que no tienen ningún tipo de argumento. En una sociedad que ha sufrido la violencia y el terrorismo, usar estas comparaciones no tendría que estar permitido. Es un insulto a las víctimas. Creo que usted hoy se ha equivocado".

Diputados independentistas, de comunes y de PSC-Units han aplaudido esta respuesta.

Por su parte el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha advertido al Govern de que el "relativismo moral" que a su juicio demuestran cuando permiten que se "señale a un niño" pone en riesgo la democracia en Cataluña.

Desde Vox, Ignacio Garriga ha abogado de nuevo por la suspensión de la autonomía catalana y la recentralización de las competencias en educación hasta que se garantice que todos los niños catalanes pueden ser escolarizados "en la lengua de la nación".

Frente a estas acusaciones, Aragonès ha reivindicado el "consenso" que el modelo de inmersión lingüística ha suscitado, tanto dentro como fuera del Parlament, desde que se puso en marcha en los años 80.

En este sentido, ha tendido la mano al líder del PSC, Salvador Illa, para que se sume a la defensa del modelo lingüístico en la escuela catalana y para que participe en la definición de políticas para impulsar el uso social de la lengua.

Illa, por su parte, ha apelado antes a la "serenidad" y ha advertido de que no tomará parte en ninguna "pugna partidista y política" en relación con el uso del catalán en la escuela.

"Dejen todos en paz la escuela catalana, unos y otros. Poner el foco en una ciudad, una familia y una escuela nos tendría que hacer reflexionar a todos. A lo mejor deberíamos parar", ha sentenciado.

En la misma sesión plenaria, el diputado de ERC Josep Maria Jové ha reivindicado la inmersión como un "éxito de país" y ha pedido al Govern que tome las medidas necesarias para asegurar que en Cataluña se pueda vivir "plenamente en catalán".

"Es la hora de la acción, es la hora de la responsabilidad, de la cultura de unidad y de un consenso histórico que sirvió para impulsar la lengua después del franquismo", ha apuntado, en la misma línea, el líder parlamentario de JxCat, Albert Batet.

Aragonès ha recordado que mañana jueves hay convocada una cumbre con entidades educativas para abordar la situación del catalán en la escuela y ha destacado el aumento de fondos en los presupuestos para 2022 para que el departamento de Cultura fomente la creación en esta lengua.