Urtaran defiende adoptar medidas "en coherencia" con otras comunidades y no ve sentido a mantener los cotillones

Su "voluntad" es celebrar la Cabalgata de Reyes como la de Olentzero

El alcalde de Vitoria-Gasteiz y presidente de Eudel, Gorka Urtaran, ha apostado por que aplicar las medidas ante el crecimiento "exponencial" de los contagios de covid "en coherencia" con otras comunidades. Por su parte, ha opinado que celebrar cotillones de Nochevieja no tiene sentido y que es "momento" de intervenir sobre el ocio nocturno.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Urtaran ha alertado que en los últimos días se está viendo que "ya no hay una curva ascendente" de contagios, sino "un muro vertical" con un incremento "exponencial" en Euskadi y otros lugares de Europa.

Según ha advertido, habrá que ver si esta situación "tiene una repercusión más allá de lo que ha demostrado" hasta ahora en la presión sanitaria. "Esperemos que no sea así y podamos resolver cuanto antes esta sexta ola", ha añadido el alcalde, que ha apelado a la ciudadanía a ser "muy conscientes" de que en estas fechas navideñas "se interactúa más de lo normal" y en espacios cerrados, lo que puede dar lugar a "mucho contagio".

Ante este incremento de contagios, Urtaran cree que no tiene sentido mantener cotillones en Nochevieja porque pueden ser "otro de los focos de infección serios" y, preguntado por otras medidas planteadas como el cierre de la hostelería a la una de la madrugada, ha afirmado que "buenas no nos parece" ninguna propuesta porque le gustaría que "la vida fuera normal" y no aplicar "ninguna restricción" y tampoco a un sector como la hostelería "castigado desde hace mucho tiempo no porque lo hagan mal", sino porque es allí donde "nos relacionamos con menos precauciones".

En todo caso, ha subrayado que, "de aplicar alguna medida, hay que aplicarla en coherencia con otras comunidades" porque "de nada sirve que en Euskadi queramos aplicar unas restricciones y podemos ir a Miranda o Altsasu a hacer las celebraciones que sí están permitidas en otros lugares". "La intervención tiene que ir mucho más allá de lo que es una comunidad autónoma", ha insistido.

A su juicio, "es el momento" de intervenir sobre el ocio nocturno especialmente en los sitios cerrados, pero ha precisado que hace "falta tener los recursos necesarios para hacerlo" y ha reiterado que sería necesario aplicarlo con "cierta coherencia más allá" de Euskadi.

De este modo, ha reivindicado que una intervención a nivel estatal habría permitido "un paraguas" para aplicar medidas sin estar "al albur" de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia y para dotarlas de la coherencia necesaria para que puedan ser efectivas.

"No siendo así, habrá que apelar a la responsabilidad colectiva e individual y sobre todo intentar hacer las actividades al aire libre, en el espacio abierto", ha manifestado.

En relación a la obligatoriedad del uso de mascarilla en exteriores, ha defendido que puede ser "una medida eficaz" para reducir la tasa de contagios en los espacios públicos, ya que elimina "la subjetividad" de "hasta qué punto" se respeta la distancia interpersonal en el uso de la mascarilla.

CABALGATA EN REYES

Por otro lado, ha negado que sea "una incoherencia" que Bilbao haya suspendido el desfile de Olentzero y las otras dos capitales vascas no. Tras precisar que lo que se ha hecho es adaptar la cabalgata a las recomendaciones del consejo técnico del LABI, que planteaba no celebrarla "como antes de la pandemia", ha indicado que, en función de las características de cada municipio, "dentro de la coherencia, cada uno ha decidido una u otra actuación".

Del mismo modo que ha ocurrido con Olentzero, ha explicado que su "voluntad" es que haya cabalgata de los Reyes también porque es un acto en espacios abiertos, se amplía de forma "importante" el recorrido para evitar aglomeraciones y no va a haber recepciones ni saludos ni se van a repartir caramelos.

Por otro lado, ha dicho suscribir las críticas del diputado general de Álava, Ramiro González, a lo sucedido los conciertos de La Polla Record que se celebraron este fin de semana en Vitoria, donde los asistentes no guardaron las medidas de seguridad por la pandemia y se escucharon mensajes antivacunas.

A su entender, es "absolutamente bochornoso y está fuera de lugar". Según ha planteado, este tipo de conciertos "buscan a veces "una actitud trasgresora que en algunas ocasiones de la historia ha podido ser brillante", pero otras veces "nos acerca mucho a la estupidez humana".

LA RECUPERACIÓN

Finalmente, ha aludido a las consecuencias de la pandemia sobre la economía y, aunque ha advertido de la necesidad de ser "prudente", ha valorado que se está cerrando el ejercicio "muy bien" dado que se están cumpliendo las previsiones iniciales y "de momento la economía se está recuperando la economía y el empleo de forma importante".

No obstante, ha destacado que hay que ver "cómo evoluciona" la situación ante la variable sanitaria pero también teniendo en cuenta la evolución de la inflación, las materias primas o los costes de los fletes.

De este modo, ha planteado que hay "incertidumbres" que pueden afectar "en uno u otro sentido" y habrá que ver si las "amenazas" existentes "van a influir para bien o para mal".