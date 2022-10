Urtaran cree que "es un insulto" que se hable de conectar la Y vasca con Navarra, sin cumplir el proyecto en Euskadi

Pide al Gobierno Sánchez que "se centre" en concluir el TAV y las entradas soterradas en Bilbao y Vitoria que llevan "tanto retraso"

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, ha reconocido que "le irrita" que se hable de conectar la Y vasca con Navarra cuando el TAV "lleva tanto retraso" en Euskadi, algo que considera "un insulto a los vascos", y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que "se centre" en concluir el proyecto en la Comunidad Autónoma Vasca y en realizar las entradas soterradas en Bilbao y la capital alavesa, tal como está comprometido. En todo caso, ha dicho que, si tuviera que elegir, preferiría que la conexión con la Comunidad Foral se realizara por la capital alavesa en lugar de por Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa).

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Urtaran se ha referido a la noticia de que el Gobierno de Navarra parece inclinarse por la opción de Vitoria-Gasteiz como la alternativa más factible para la conexión del corredor navarro del TAV con la Y vasca, en lugar de Ezkio-Itsaso.

"A mí me irrita un poco este debate porque llevamos años, por no decir décadas, de retraso en el desarrollo de una infraestructura básica para Euskadi, como es la Alta Velocidad. Y que se esté hablando de cuál va a ser la conexión de la Y vasca o del Corredor Atlántico con el Coredor Mediterráneo, sin haber terminado la infraestructura en Euskadi, me parece un insulto para los vascos", ha asegurado.

Por ello, ha pedido al Gobierno de España "que se centre en terminar la Y vasca, en culminar los procesos de integración en las ciudades vascas de forma soterrada, como se acordó y comprometió en su día, tanto en Bilbao como en Vitoria-Gasteiz, y que posteriormente sigan avanzando en cómo se conecta al Corredor ferroviario Atlántico en Europa y también al Corredor Mediterráneo".

"Pero, que se esté hablando en un debate sobre por dónde tiene que conectarse el Corredor Mediterráneo con el Atlántico, a través de la Y vasca y Navarra, sin haber terminado la Y vasca, con tantos años de retraso, es un insulto a los vascos", ha insistido.

Como alcalde de Vitoria-Gasteiz, ha dicho que, si tuviera que elegir, preferiría que la unión con Navarra se haga por la capital alavesa. "Lo tengo muy claro", ha asegurado, para precisar que "todo dependerá de los informes técnicos". "Yo apostaré siempre por Vitoria-Gasteiz porque es el nudo de conexión estratégico de esta vía, tanto de norte-sur como de este-oeste", ha manifestado.

ELECCIONES MUNICIPALES

Gorka Urtaran ha destacado que el último sociómetro, que en la capital alavesa da empate a siete concejales al PNV y PSE-EE, con una creciente EH Bildu, refleja que los jeltzales serían "la fuerza más votada en la ciudad y que incluso mejora ligeramente en porcentaje de voto respecto a 2019". "Es una buena noticia, habida cuenta de que Vitoria-Gasteiz siempre ha sido una plaza muy difícil para el PNV", ha admitido.

En todo caso, cree que la capital alavesa necesita acuerdos para gobiernos de mayoría absoluta. "Llevamos muchísimos años con gobiernos en minoría", ha añadido, para precisar que el suyo tiene 13 ediles, por lo que le falta uno para contituir la mayoría absoluta.

A su juicio, esta carencia de ejecutivos locales con mayoría absoluta "ha lastrado el desarrollo de las políticas estratégicas para el futuro". "Lo que necesita Vitoria es una política de pactos en la que podemos impulsar gobiernos fuertes, estables, con mayorías, que puedan llevar a cabo su programa electoral y de gobierno", ha precisado.

Sobre la posibilidad de que pudiera haber un acuerdo de fuerzas de izquierdas que desalojara al PNV de la alcaldía, cree que "no hay un clima en la ciudad como para desbancar a la fuerza política que sea la vencedora de las elecciones municipales", situación que sí se produjo con Javier Maroto (PP) en su día.

Preguntado, de nuevo, si será candidato del PNV a la reelección, se ha limitado a señalar que "en breve se conocerá la propuesta del ABB" dentro del proceso interno del partido.