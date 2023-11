Urkullu traslada a sus consejeros que la legislatura no ha acabado y queda "mucha tarea por hacer"

Zupiria les recuerda que tienen "un compromiso con él, con el PNV", y con todos los que les votaron en las autonómicas de hace cuatro años

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha trasladado este viernes a los consejeros de su Gobierno que la legislatura no ha acabado y queda "mucha tarea por hacer". Además, les ha recordado que tienen "un compromiso con él, con el PNV" y con todos los que les votaron en las elecciones autonómicas de hace cuatro años, según ha afirmado el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria.

El también consejero de Cultura y Política Lingüística, que ha asistido a la Gala Premios Literarios Kutxa Ciudad de Irun 2023, ha realizado estas declaraciones antes del acto, tras conocerse que el PNV ha decidido no proponer a Urkullu como candidato a lehendakari para las próximas elecciones autonómicas vascas.

Tal como ha asegurado, él como miembro del Ejecutivo "no puede valorar" nada de esto, y debe ser el PNV el que lo "confirme o no". En todo caso, ha apuntado que hoy mismo el lehendakari ha comentado a los consejeros que la legislatura aún no ha acabado y que todavía queda "mucha tarea por hacer".

"COMPROMISO"

Bingen Zupiria les ha recordado que los tienen "un compromiso con él, con el PNV, con todas las personas que votaron al PNV y al lehendakari en las autonómicas de hace cuatro años, en general con toda la sociedad vasca".

"Tenemos un compromiso y mucha tarea hasta que culmine la legislatura con las elecciones autonómicas el año que viene", ha transmitido Urkullu a los miembros de su Ejecutivo.