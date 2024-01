Urkullu tiene "varias fechas" pensadas para autonómicas que no revela y subraya que las de 2020 debieron ser en abril

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que tiene "varias fechas" posibles pensadas para la celebración de las elecciones autonómicas, que no ha querido revelar, aunque sí ha resaltado que las de 2020 debieron haberse producido el 5 de abril, pero por el confinamiento en época de pandemia, se tuvieron que posponer al 12 de julio.

De esta forma, parece reforzarse la hipótesis de que los comicios al Parlamento vasco puedan convocarse el próximo mes de febrero para su celebración en abril, y se aleja la posibilidad de su coincidencia con las europeas del 9 de junio, que podrían distorsionar la campaña en Euskadi al plantearse, en pricipio, como una segunda vuelta de las elecciones generales, y polarizarse el voto entre el PSOE (Pedro Sánchez) y el PP (Alberto Núñez Feijóo).

Urkullu se ha referido, en el Foro Deia, a las próximas autonómicas que pondrán fin a la última de sus tres legislaturas al frente del Gobierno Vasco, para recordar que todavía hay cuatro proyectos de Ley en tramitación parlamentaria en este momento, uno de ellos primordial para su Ejecutivo --la Ley de transición enérgetica y lucha contra el cambio climático--, y tiene esperanza "firme" de que se apruebe en las próximas semanas.

También confía en que estos cuatro proyectos de Ley sean acordados en el Parlamento, varios de ellos "con el concurso de alguna otra formación política", más allá del PNV y PSE-EE, socios de Gobierno, que tienen mayoría absoluta garantizada en la Cámara, pero sobre todo el de Transición energética.

En todo caso, ha admitido que el calendario de elecciones autonómicas no depende de que se aprueben estas normas. "Estoy obligado a convocar las elecciones", ha afirmado, para recordar que hace casi cuatro años, en tiempo de pandemia, cuando las elecciones deberían haberse celebrado un 5 abril pero no fue posible por el confinamiento, "algún responsable político de la principal fuerza de la oposición (EH Bildu)", le planteó que no convocara comicios basándose en la situación sanitaria. "Legalmente eso no es posible", ha enfatizado.

Aquellas elecciones tuvieron lugar el 12 de julio de 2020, cuando, tal como ha recordado el Lehendakari, finalmente se pudo "aprovechar una ventana de oportunidad" en la situación pandémica, y acordó con las diferentes formaciones políticas con representacion parlamentaria la fecha.

Ahora, ha dicho que no sabe si "alguno o alguna no quiere que se celebren las elecciones", pero él plantea que los comicios "debían haber sido el 5 de abril hace cuatro años", y no pudo ser "por una circunstancia extraordinaria". En esta línea, ha precisado que, para los próximos comicios, "tiene varias fechas", aunque no las ha revelado.

(Habrá ampliación)