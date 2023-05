Urkullu reivindica la "gobernanza colaborativa" con "políticas concretas" del PNV, frente al "modelo de pancarta"

"La única manera de avanzar es buscar soluciones conjuntas a los problemas que todas y todos hemos identificado", afirma

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reivindicado la "gobernanza colaborativa" que defiende el PNV y que se traduce en "políticas concretas", frente al "modelo de la pancarta" de otras formaciones que "no aporta nada".

Urkullu ha participado este lunes en un acto político en la localidad vizcaína de Sestao, donde han intervenido también la alcaldesa y candidata del PNV a la reelección, Ainhoa Basabe, y el cabeza de lista a las Juntas de Bizkaia por la circunscripción de Ezkerraldea, Meatzaldea y Enkarterri, Josu Bergara.

El jefe del Ejecutivo vasco ha destacado la importancia de la "gobernanza colaborativa y constructiva" que, según ha indicado, el PNV ejerce. "Estamos avanzando de manera conjunta, con ambición, con ilusión, con proyectos de futuro...", ha valorado, citando proyectos impulsados como el Energy Intelligence Center en las comarcas vizcaínas de Margen Izquierda y Zona Minera, "cuna de la industria vasca" y que serán "referencia de la transición energética de Euskadi".

"Este proyecto, construido desde la colaboración para responder a los retos de la industria y la energía, es una iniciativa que nace de un modelo, de una forma de trabajar de manera conjunta entre todas las instituciones vascas: ayuntamientos, Diputación foral y Gobierno Vasco. Con un mismo modelo compartido, bajo un mismo paraguas, el paraguas que asegura estabilidad, progreso y bienestar. Modelo Partido Nacionalista Vasco", ha señalado.

En esta línea, ha contrapuesto el modelo del PNV basado en "la gobernanza colaborativa" y el modelo "de la pancarta" por el que han optado otros. "Agitar, protestar, crear malestar, ejercer de contrapoder utilizando de manera permanente la postverdad... Decir que todo es un desastre, que todo está mal", ha criticado Urkullu, que ha advertido de que "el modelo de contrapoder basado en la información distorsionada es estéril, incapaz de presentar un balance de servicio a esta sociedad".

"No tienen ningún balance social positivo. No tienen un modelo constructivo y realista que presentar. Su modelo es un interminable catálogo de pancartas, pasquines y pintadas que no aporta nada. Tiene como objetivo y consecuencia el desapego para con la política mediante el descrédito de la responsabilidad institucional", ha insistido.

El lehendakari ha asegurado que al PNV no le van "encontrar en ese modelo" porque, a su entender, "las soluciones no se encuentran detrás de una pancarta", sino "en la mesa, en el diálogo, en tratar de acercar diferentes puntos de vista".

Frente "al cuanto peor, mejor", Urkullu ha defendido "las soluciones basadas en políticas concretas que redunden en beneficio de la ciudadanía".

Así, ha destacado algunos ejemplos de las "políticas concretas" en las que se traduce "la gobernanza colaborativa" que el PNV ejerce se traduce como la designación de Ezkerraldea, Meatzaldea y Enkarterri como Zonas de Actuación Prioritaria, una "estrategia compartida entre el Gobierno Vasco, Diputación Foral y los ayuntamientos, y construida en colaboración con los agentes económicos, centros tecnológicos y formativos, el tercer sector social".

"La única manera de avanzar es buscar soluciones conjuntas a los problemas que todas y todos hemos identificado", ha señalado Urkullu, que ha aludido también a las actuaciones en "Ibarzaharra, La Naval, el Museo de la Minería en Abanto, el Polo de la Salud, la recuperación de suelos contaminados en Burtzeña, Santurtzi, Trapagaran". "¡Hechos!", ha subrayado.

LAS PRIORIDADES DE SESTAO

Por su parte, Josu Bergara, quien también fuera alcalde de Sestao, ha valorado la importancia de que las instituciones vascas "se coordinen" y "colaboren".

Fruto de ese trabajo, ha dicho, "Ezkerraldea, Meatzaldea y Enkarterri cuentan con un plan estratégico que define nuestra principal hoja de ruta. Más de 100 millones de euros para impulsar seis ejes estratégicos. Proyectos definidos entre todos y todas que generan riqueza, empleo y actividad económica, uno de nuestros compromisos principales para Bizkaia".

En esta línea, ha expresado el compromiso de su partido "con el empleo, con la actividad económica, con la movilidad, con el cuidado de nuestros mayores, con los municipios de Bizkaia". "¡Somos el partido de la colaboración, de buscar lo mejor para nuestro territorio, para nuestro país, para nuestros pueblos!", ha concluido.

Finalmente, Ainhoa Basabe ha planteado entre las grandes prioridades de la próxima legislatura "generar oportunidades laborales" para las 2.000 personas desempleadas del municipio con la reindustrialización de los terrenos de La Naval, la apertura de la nueva residencia para mayores y un centro sociosanitario de referencia comarcal en Rebonza, y el Polo de la Salud de Ibarzaharra.

Otras de sus prioridades serán desarrollar un plan de inversiones "equilibrado" para que "todos los barrios avancen a la vez" y el cuidado de las personas, para lo que ha asegurado que se mantendrá "a cero la lista" de espera en el Servicio de Ayuda a Domicilio, se pondrá en marcha un plan de acción contra la pobreza energética, se seguirán desarrollando los programas de apoyo a las personas cuidadoras y se impulsarán nuevas acciones a favor de la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres.