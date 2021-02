Urkullu rechaza la dimisión de la consejera por dos vacunaciones irregulares de las 45.000 que se han realizado

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha rechazado que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, deba dimitir, tal como ha pedido la oposición, por dos vacunaciones irregulares de las 45.000 que se han realizado en Euskadi. Tras asegurar que Sagardui "no tiene ninguna responsabilidad" en los casos que de los directores gerentes de los Hospitales de Basurto y Santa Marina, Eduardo Maiz y José Luis Sabas, que se inocularon vacunas anticovid sib corresponderles, ha reiterado su "confianza absoluta" y la de su Gobierno en ella.

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en Vitoria, Urkullu se ha preguntado "en que mintió" Sagardui en su comparecencia parlamentaria, en la que ofreció explicaciones de estas dos vacunaciones irregulares, y ha reclamado a la oposición que lo aclare "porque está pidiendo, nada menos, que la dimisión de la titular de Salud".

En este sentido, ha recordado que Gotzone Sagardui ya ha dado en dos ocasiones explicaciones sobre los casos de los dos directores gerentes de los Hospitales bilbaínos de Basurto y Santa Marina, Eduardo Maiz y José Luis Sabas.

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD

Iñigo Urkullu ha destacado que, de 45.000 vacunas que se han administrado en Euskadi hasta el momento, ha habido dos irregulares. "La consejera goza de la confianza absoluta del Lehendakari y del Consejo de Gobierno, por lo tanto, de los dos partidos políticos y grupos parlamentarios que lo sustentan (PNV y PSE-EE), que son mayoría en el Parlamento y representan a una mayoría de los vascos", ha añadido.

A su juicio, no solo confían en ella, sino que ha destacado "la credibilidad absoluta" de Sagardui en sus explicaciones ante la comisión parlamentaria. Se trata, según ha apuntado, de "una cuestión que ha de contextualizarse en sus justos términos y no extraer de un ámbito de irregularidad cometida por dos personas, para elevarlo a una categoría política en la que la consejera no tiene ninguna responsabilidad", ha concluido.