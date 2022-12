Urkullu pide que la reforma de la malversación no sea "un coladero"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido que la rebaja de la pena por el delito de malversación que han acordado el PSOE y ERC en una enmienda no se convierta "en un coladero" para estos delitos.

Urkullu ha intervenido en un foro organizado por El Correo en Bilbao, en el que se le ha preguntado por la reforma del delito de malversación, que va a apoyar el PNV pero de la que se ha desmarcado Podemos.

El lehendakari ha dicho que puede "compartir una modificación del Código Penal" pero en este caso, ha añadido, quiere "analizar bien cuál es la enmienda" para que "no haya un coladero para los delitos de malversación".

Se ha referido a la intervención del presidente Pedro Sánchez ayer en Barcelona. "Me reconforta, porque nosotros ya planteábamos que no es bueno judicializar la política. Lo digo por quienes defendían el artículo 155, no es bueno para la convivencia", ha indicado Urkullu.

Por otra parte, ha comentado que el PNV es "consciente de la necesidad de estabilidad institucional para una cierta certidumbre política y económica".

También le han preguntado por sus relaciones con el presidente Sánchez, que no atraviesan su mejor momento: "Yo tengo mi realidad con el presidente del Gobierno español", ha admitido el lehendakari, pero a la vez "animo a los consejeros del Gobierno vasco a profundizar en la relación con los ministros para ensanchar nuestro autogobierno".

Con Alberto Núñez Feijoo no ha tenido relación como presidente del PP más allá de algún mensaje en el que éste le avisaba de su visita a Euskadi para actos de partido.