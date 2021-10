Urkullu pide construir una "memoria honesta" para las víctimas de ETA

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado este miércoles su deseo de que las víctimas de ETA formen "parte activa de la construcción de la convivencia y el futuro", mediante una "memoria honesta".

"No estamos dispuestos a olvidar", ha destacado Urkullu en un acto llevado a cabo por el Gobierno Vasco en Bilbao en memoria de las víctimas de ETA con motivo del décimo aniversario del cese definitivo de la actividad de la banda terrorista.

En presencia de familiares de víctimas, el lehendakari ha dicho que recurrir al terrorismo como hizo ETA supone "arrogarse la capacidad para decidir sobre la vida y la muerte de otras personas", lo que representa "un error radical, ético, político y democrático".

Tras señalar que ETA "ha desaparecido de forma unilateral, completa, definitiva e incondicional", Urkullu ha afirmado que el "precio de la paz" ha sido el "sufrimiento de las víctimas" y también de "la mayoría del 'pueblo vasco".

Ha explicado que el Gobierno Vasco ha querido dedicar este acto a las "víctimas ausentes" y ha remarcado que ellas son "la expresión más directa de lo que en realidad significa la violencia".

El lehendakari ha asegurado que la mejor manera de recordar a las víctimas es construir una "memoria honesta que mire al futuro" y ha remarcado su "determinación de acompañar y recordar a las víctimas".

"Queremos que las víctimas sigan formando parte activa de la construcción de la convivencia y el futuro", ha resaltado Urkullu, quien ha señalado que ello debe erigirse sobre una "sólida base de principios y valores éticos y democráticos".

En el acto ha intervenido también María Jáuregui Lasa, hija de Juan María Jáuregui, gobernador civil de Gipuzkoa asesinado por ETA, y Maixabel Lasa.

Ha considerado que no se debe "transmitir odio" porque ello "genera más sufrimiento" y, tras indicar que el recuerdo debe abarcar a "víctimas de diferentes violencias", María Jáuregui Lasa ha subrayado que el uso de la violencia "no ha tenido ni tendrá justificación alguna". Además, ha destacado que la juventud "debe conocer el sufrimiento padecido aquí para que no se repita".

María Jáuregui ha aparecido en uno de los vídeos proyectados en el acto de esta tarde, en el que familiares de víctimas de ETA hablan de cómo transmitir a sus hijos lo sucedido.

En otro vídeo, familiares de personas asesinadas por la banda terrorista han recordado a sus allegados con fotos.

La música, además de la danza, ha estado también presente en el acto en memoria de las víctimas, en el que ha cantado la soprano Clara Mendizabal Santamaria, nieta de una víctima.