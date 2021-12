Urkullu muestra su satisfacción por un acuerdo presupuestario con EH Bildu que refuerza el apoyo a las cuentas vascas

Dice que "el horizonte de colaboración" con Bildu "siempre ha existido" y el pacto es muy importante pese a no tener "necesidad" de la oposición

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha mostrado satisfecho con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y EH Bildu en torno al Proyecto de Presupuestos de Euskadi para 2022, dado que en una situación como la actual "es muy importante" alcanzar un pacto que refuerza el respaldo a unas cuentas cuya aprobación, según ha recordado, ya estaba garantizada con la mayoría absoluta que suman en el Parlamento autonómico el PNV y el PSE-EE.

Urkullu, en declaraciones a los periodistas en unas jornadas celebradas en Vitoria-Gasteiz, se ha referido de esta forma al acuerdo alcanzado por el Ejecutivo autonómico (PNV-PSE) y EH Bildu en torno al presupuesto de 2022, por el cual la coalición soberanista se abstendrá en la votación definitiva de las cuentas en la Cámara vasca.

El lehendakari, en referencia a las posibilidades de que este pacto abra un marco de entendimiento con EH Bildu en cuestiones más allá del presupuesto, ha afirmado que "el horizonte de colaboración siempre ha existido".

Urkullu ha recordado que en el pleno de control celebrado la semana pasada insistió en su "disposición al diálogo", una posición que, según ha destacado, también mantuvo en la legislatura anterior.

REACTIVACIÓN DE EUSKADI

El lehendakari se ha referido al hecho de que en anteriores negociaciones presupuestarias con EH Bildu no fue posible alcanzar ningún tipo de acuerdo. "Si aquellas conversaciones no fructificaron, cada uno sabrá qué circunstancias le han afectado para que en el pasado no haya podido ser lo que ahora sí es", ha afirmado.

El máximo responsable del Gobierno Vasco, en todo caso, se ha mostrado "satisfecho" con el acuerdo alcanzado sobre las cuentas de 2022. Urkullu ha recordado que el Gobierno del PNV y el PSE no tenía "necesidad" de buscar el apoyo de ninguna otra formación para sacar adelante los presupuestos, dado que 'jeltzales' y socialistas tienen mayoría absoluta en el Parlamento.

No obstante, ha afirmado que el Ejecutivo siempre ha tenido voluntad de "ensanchar" los acuerdos. "En un momento como el que estamos viviendo es muy importante que tengamos capacidad de alcanzar acuerdos", ha afirmado, tras lo que ha manifestado que los presupuestos del próximo año contribuirán a la "reactivación social y económica" de Euskadi.