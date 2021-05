Urkullu lamenta que el autogobierno vasco no tenga "competencia para limitar derechos fundamentales"

Asegura que la pandemia "está trayendo una tentación recentralización, no solo en el Estado español, sino en el ámbito de la UE"

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lamentado que el autogobierno vasco no tenga competencia ni "herramientas suficientes" para limitar derechos fundamentales en situaciones excepcionales, algo que se ha demostrado "necesario" para el control de la covid-19. Además, ha asegurado que la pandemia "está trayendo una tentación de recentralización", no solo en el Estado español, sino en el ámbito de la UE, que se vive incluso en Alemania, "referente" en política federal.

En una entrevista publicada por la revista Hermes de la Fundación Sabino Arana, recogida por Europa Press, Urkullu ha referido, de esta forma, a la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. "Como autogobierno, no tengo herramientas suficientes para limitar derechos fundamentales que se ha visto necesarios", ha destacado.

Precisamente, el próximo domingo decae el estado de alarma y este mismo viernes se conocerá el pronunciamiento del TSJPV sobre el borrador del decreto en el que el Gobierno Vasco plantea una serie de medidas para hacer frente a la pandemia como confinamientos perimetrales o el toque de queda, a los que la Fiscalía vasca ya se ha opuesto a través de un informe.

El Lehendakari ha criticado que no se haya modificado y adecuado la legislación ordinaria para otorgar a las comunidades autónomas herramientas para aplicar "medidas que incidan en los derechos fundamentales sin necesidad de recurrir a un estado de alarma", como el mismo propuso desde un principio.

"No se ha hecho ese ejercicio. Lo vengo demandando desde el primer día ya sea en orden a la Ley de Ordenación Sanitaria Vasca o la Ley de Salud Pública de medidas especiales del Estado español", ha insistido, para señalar que, por ello, no quedó "otra que asumir el estado de alarma, porque el autogobierno no tenemos competencia para limitar derechos fundamentales".

También ha recordado que la actuación del Gobierno Vasco se ha visto limitada por autos del TSJPV, "curiosamente de manera dispar o contraria a decisiones de otros tribunales de justicia de otras comunidades ante similares medidas".

"Estamos en una gestión en la que no tenemos las garantías jurídicas suficientes para aplicar medidas efectivas para evitar la transmisión comunitaria del virus. Esto nos lleva a la reflexión de cómo se ha venido aplicando por parte del Gobierno español la legislación", ha indicado.

En esta línea, ha recordado que en el decreto del estado de alarma, que termina el 9 de mayo, "se autoriza o delega en los presidentes de las comunidades autónomas" la adopción de las restricciones ante la pandemia, "pero no ha habido ninguna conferencia de presidentes". "Existe un consejo interterritorial que adopta decisiones sin que haya una consulta previa", ha señalado.

En la entrevista, realizada antes de presentar el borrador del decreto para su autorización previa en el TSJPV, el Lehendakari ya expresaba su temor en que, antes de promulgarlo, tendría que someterlo a consulta del Tribunal y a audiencia de otros sectores que se pudieran ver afectados por el contenido del texto.

Iñigo Urkullu ha recordado que, ante la necesidad de garantías jurídicas, su Gobierno, integrado por PNV y PSE-EE, ha impulsado en el Parlamento vasco la tramitación de la Ley Antipandemia. RECENTRALIZACIÓN

El presidente del Gobierno Vasco ha denunciado, además, que "la pandemia está trayendo en el ámbito de la Unión Europea, no solamente enel Estado español, un riesgo, una tentación de centralización". "Lo estamos viviendo ahora en Alemania", ha advertido, para recordar que ese país siempre ha sido "un referente" en política federal, pero ahora plantea una legislación que favorece al Gobierno alemán frente a los lander.

A su juicio, con la aplicación del estado de alarma y el anuncio, en un primer momento, de "un mando único" ejercido por presidente Pedro Sánchez, se ha vivido un riesgo de "recentralización" en el Estado español.

En este contexto, ha recordado "la escenificación durante las ruedas de prensa con todos los militares, los representantes de todos los cuerpos del ejército, el mando único, la facultad delegada cuando el ministro de Sanidad marcaba las directrices, o el presidente del Gobierno español con cuatro ministros en la mesa en las conferencias de presidentes".

"Ha habido una simbología, una escenificación y una escenografía también que ratifica esta impresión de tentación y de riesgo de centralización", ha concluido.