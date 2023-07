Urkullu lamenta ante la ONU que haya empeorado el cumplimiento de los ODS y llama a pasar de las palabras a los hechos

Ofrece la colaboración de Euskadi para contribuir al "mejor balance posible de los 17 ODS"

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lamentado este miércoles ante Naciones Unidas que haya empeorado el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2023, y ha realizado un llamamiento a "pasar de la palabras a los hechos". "2030 es ahora o no será", ha asegurado.

Urkullu ha participado de forma telemática en el High Level Political Forum de Naciones Unidas, que se celebra estos días en Nueva York con la asistencia, entre otras autoridades, de la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, en el que ha ofrecido la colaboración de Euskadi para contribuir al "mejor balance posible de los 17 ODS".

El presidente del Gobierno Vasco ha anunciado que en las próximas semanas se hará operativa la sede del secretariado de la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas en Bilbao, y ha asegurado que los siete años que quedan hasta 2030 necesitan un "punto de inflexión", dado que, en su opinión, el balance del grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha empeorado en 2023. "La Década de la Acción necesita ahora siete años y medio de reacción", ha asegurado.

Como ejemplo de la contribución vasca, ha compartido con los asistentes a este foro la Propuesta Now 2030, que entre otros puntos promueve una Declaración de Compromisos Concretos de instituciones y actores sociales cuya premisa sea asumir que no caben dilaciones. "2030 es ahora o no será", ha añadido.

"Esta propuesta solicita y ofrece un compromiso: solicita una reacción de los Estados hasta 2030, y ofrece el compromiso de los Gobiernos no estatales en la localización y cogobernanza de los ODS. Estos Gobiernos debemos tener un papel relevante en la gobernanza de la Agenda 2030", ha explicado como conclusión.