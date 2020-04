Urkullu insta a que no se prorrogue el estado de alarma y se recurra a la legislación ordinaria para gestionar la crisis

Cree que Sánchez no respeta "la pluralidad", sino que plantea un 'modelo de Estado provincial', que supone "un retroceso centralizador"

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que no hay necesidad, en la actual situación de la epidemia del coronavirus en la que se va a comenzar la desescalada, "de prorrogar más la situación de excepcionalidad" que supone el estado de alarma, y ha apelado a analizar "la plena capacidad de la legislación ordinaria" para gestionar la crisis a partir de ahora.

A su juicio, la Ley Orgánica de Salud Pública de 1986 y la Ley 33/2011 General de Salud Pública "constituyen un marco" para gestionar esta situación, y ha lamentado que "el Gobierno español, en lugar de avanzar en la construcción común desde el respeto a la pluralidad", plantee un 'modelo de Estado provincial', "que representa un retroceso centralizador y una anomalía incomprensible".

Se trata, según ha subrayado, de un modelo que "no respeta ni reconoce la plurinacionalidad ni el Estado autonómico, y menos", la capacidad del "autogobierno singular" vasco.

En la séptima reunión del LABI, el órgano de coordinación institucional para hacer frente a la emergencia sanitaria en Euskadi, Urkullu se ha referido, de esta forma, al denominado 'Plan de transición hacia la nueva normalidad', que ayer presentó el presidente del Ejecutivo español en una comparecencia pública, tras el Consejo de Gobierno, y al anuncio de que Pedro Sánchez de que pedirá, una vez más, la prórroga del estado de alarma.

El Lehendakari ha considerado que el Gobierno de Sánchez aplica un modelo de "imposición" que no comparte, y ha afirmado que "el mando único no está ofreciendo un modelo mejor y más eficaz, sino al contrario". Ante ello, ha ofrecido una respuesta de "colaboración y coordinación", en lugar de "mantener un estado de tutela permanente". "El desarrollo de cualquier plan en Euskadi solo será posible con el liderazgo, implicación y gestión de las instituciones vascas", ha advertido.

COLABORACIÓN EN EUSKADI

Iñigo Urkullu ha presidido hoy la reunión del Comité Asesor que le asiste como director único del Plan de Protección Civil de Euskadi, en la que ha recordado que, desde el inicio de la crisis, este foro "ha analizado la situación, planificado los recursos y compartido la información para hacer frente a la pandemia desde la colaboración".

En este encuentro, el LABI ha constatado "la evolución positiva de la situación". Urkullu ha destacado que el incremento del número de test está ayudando a tener un mayor conocimiento de la enfermedad y a mejorar la respuesta sanitaria.

En este sentido, ha señalado que la capacidad hospitalaria y de UCIs "está mejorando, con el descenso de ingresos y el incremento de altas", se ha estabilizado el suministro de material, y la ratio de transmisión de la enfermedad "se sitúa ya por debajo de uno, de forma estable".

'PLAN BIZIBERRI'

Durante la reunión, se ha analizado la base del Plan vasco para la recuperación de la actividad económica y social, denominado 'Plan BiziBerri', que define la estrategia de "acción compartida" de las instituciones vascas para los próximos meses.

El Lehendakari ha subrayado que se trata de "un Plan ajustado a la realidad de la situación sanitaria, social, territorial y económica de Euskadi". En esta línea, ha recordado que hace semanas acordó con el presidente Pedro Sánchez la creación de dos grupos de trabajo, uno por cada Gobierno.

"El objetivo era abordar, de forma coordinada, el plan de transición. El Gobierno Vasco va a hacer su aportación en este marco. Este sigue siendo el modelo de trabajo compartido y colaborativo de las instituciones vascas. El Gobierno español está aplicando otro modelo que no comparto", ha aseverado.

Iñigo Urkullu ha señalado que ayer se vio el último ejemplo, cuando se conoció, a través de la comparecencia pública de Sánchez, el llamado 'Plan de transición hacia una nueva normalidad'.

RECHAZO A LA IMPOSICIÓN

"Desde el primer día ofrecí toda la colaboración y rechacé cualquier intento de imposición. No voy a renunciar a la colaboración y la coordinación. Creo en ese modelo, el más efectivo y práctico.En Euskadi predicamos con el ejemplo", ha asegurado.

Por ello, ha apuntado que plantearán, contrastarán, decidirán y evaluarán "las medidas que se necesiten en cada momento, siempre bajo el criterio de coordinación y colaboración, también con el Estado"."Esta es nuestra respuesta: colaboración", ha manifestado.

Urkullu ha remarcado que su respuesta "es seguir mejorando la atención sanitaria eficiente en Euskadi, algo que, durante casi cuatro décadas, ha sido posible gracias a la estrategia, liderazgo, gestión y compromiso del Sistema Vasco de Salud y Osakidetza".

"Nuestra respuesta es seguir tomando medidas compartidas para recuperar la vida social y económica de Euskadi, garantizando la salud y la seguridad en la actividad económica, lo que se ha realizado aplicando las recomendaciones y protocolos elaborados por el Gobierno Vasco", ha añadido.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha señalado que su respuesta también "es seguir ofreciendo certezas a las personas, familias, negocios, comercios y empresas, y fortalecer el modelo vasco de gobernanza colaborativa".

PLENA CAPACIDAD

El Lehendakari ha insistido en que ha trasladado a Pedro Sánchez que Euskadi cuenta "con plena capacidad para gestionar las decisiones, ritmos y fases de la transición a la normalidad". "Le he transmitido que no se puede mantener el mando único y el estado de alarma de esta manera. Lo importante es compartir, aunar criterios y colaborar, no mantener un estado de tutela permanente", ha explicado.

Iñigo Urkullu considera que "el mando único y el estado de alarma se están ejerciendo sin tener en cuenta la capacidad demostrada de autogobierno de cada Comunidad". "En Euskadi, llevamos décadas gestionando correctamente la sanidad, la educación o la protección social. Somos una referencia en el Estado. El mando único no está ofreciendo un modelo mejor y más eficaz, sino al contrario", ha aseverado.

Por ello, ha apelado a analizar "la plena capacidad de la legislación ordinaria", en concreto, la Ley Orgánica de Salud Pública de 1986 y la Ley 33/2011 General de Salud Pública, porque "constituyen un marco para gestionar esta crisis a partir de ahora, sin necesidad de prorrogar más la situación de excepcionalidad que representa el Estado de Alarma".

"El Gobierno español, en lugar de avanzar en la construcción común desde el respeto a la pluralidad, plantea un 'modelo de Estado provincial', que representa un retroceso centralizador y una anomalía incomprensible", ha dicho.

Según ha puntualizado, se trata de "un modelo que no respeta ni reconoce la plurinacionalidad ni el Estado Autonómico, y menos, la capacidad de nuestro autogobierno singular".

"La gestión de esta crisis se puede desarrollar de forma armónica con el modelo autonómico, el autogobierno y el espíritu de coordinación y cooperación. Se ha tomado la decisión contraria, de forma improcedente. sin comunicación, sin atender a razones de eficacia y gestión", ha apuntado.

RELACIÓN BILATERAL

Urkullu ha manifestado que el Gobierno y las instituciones vascas instaron a Sánchez "a establecer un mecanismo de interlocución bilateral para coordinar la toma de decisiones que afecten a Euskadi".

"El desarrollo de cualquier plan en Euskadi solo será posible con el liderazgo, implicación y gestión de las instituciones vascas. Estamos planteando, desde el primer día, coordinación, colaboración y corresponsabilidad. Es el modelo que conocemos y ejercemos en Euskadi.Este es el modelo más eficaz para vencer al virus y reconstruir nuestro país", ha aseverado.

En el encuentro, han estado presentes consejeros y viceconsejeros del Gobierno Vasco, los tres Diputados Generales, el presidente de Eudel, Gorka Urtaran, y el delegado del Gobierno, Denis Itxaso.