Urkullu insiste en que "no es lo mismo votar a unos que a otros, ni votar que no votar" en los próximos comicios

Eneko Goia aboga por la colaboración con los ciudadanos para "poder hacer avanzar San Sebastián en la dirección correcta"

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistido este sábado en que "no es lo mismo un modelo que otro, no es lo mismo votar a unos que a otros", como tampoco lo es "votar que no votar", ya que el PNV sabe "cuáles son los retos y lo que hay que hacer para poner a San Sebastán, Gipuzkoa y Euskadi mirando a un futuro próspero".

En un acto en la plaza Zuloaga de San Sebastián, Urkullu ha arropado al alcalde donostiarra y candidato jeltzale a la reelección, Eneko Goia, así como al resto de candidatos del partido en este Territorio, entre ellos la candidata a diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza. También ha estado presente en el encuentro, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia,

El Lehendakari ha destacado que Euskadi está situada "en el mapa mundial de la tecnología", con proyectos como "el súper ordenador cuántico" de IBM que se ubicará en San Sebastián.

"Ciencia y tecnología", ha subrayado, para, a continuación, manifestar el "compromiso del Gobierno Vasco en compartir los proyectos" de la capital guipuzcoana "para Euskadi", entre otros, "la extensión del parque tecnológico de Miramón" o "dentro de la industria y los servicios, el parque de Eskuzaitzeta".

También se ha referido a la vivienda y ha destacado la "importancia" de "mirar hacia los jóvenes" en esta cuestión. En este sentido ha recordado las ayudas del Gobierno Vasco de 300 euros para el pago del alquiler dirigidas a jóvenes de hasta 35 años, a las que el año que viene se sumarán otras para apoyar la emancipación de jóvenes de hasta 29 años.

Urkullu ha señalado que en el Gobierno Vasco está "comprometido en una acción conjunta en relación a la vivienda en San Sebastián", y así se ha referido al futuro desarrollo urbanístico en los terrenos de los Cuarteles de Loiola y al futuro de Illumbe, "cuestiones muy presentes para ubicar Donostia mirando al futuro". "Nos preocupa hacer frente al reto demográfico", ha señalado.

Además, ha destacado que "somos pioneros" en los permisos de paternidad y maternidad de 16 semanas, las ayudas por hijos menores de tres años, las ayudas para padres, madres y familias a partir del tercer hijo hasta siete años, así como en las ayudas para acceder a las haurreskolas.

"Sabemos cuales son los retos y lo que hay que hacer para poner a San Sebastián, Gipuzkoa y Euskadi mirando a un futuro próspero", ha asegurado. Por todo ello ha incidido en que "no es lo mismo un modelo que otro, votar a unos que a otros, votar que no votar".

PROYECTO DE CIUDAD

Por su parte, Eneko Goia ha asegurado que el PNV tiene un proyecto "de ciudad" para San Sebastián. "Sabemos hacia dónde queremos avanzar, pero para poder hacer avanzar San Sebastián en la dirección correcta es imprescindible colaborar con los ciudadanos y con los diversos agentes de Gipuzkoa en pos de lograr el proyecto que queremos para nuestra ciudad, una ciudad que avanza".

El alcalde donostiarra y candidato a la reelección ha señalado que la capital guipuzcoana está en "un proceso de transformación a mejor" que "es posible gracias al PNV".