Urkullu: Hay la máxima voluntad de cerrar este jueves el acuerdo de traspasos

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que el Gobierno Vasco trabaja con "la mayor voluntad" para superar las "diferencias" entre ambos ejecutivos en torno al traspaso de cuatro transferencias y poder cerrar un acuerdo este viernes antes del comienzo de la campaña de las elecciones generales.

Urkullu ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas a su llegada al pleno ordinario del Parlamento Vasco, minutos después de que las delegaciones técnicas de los dos gobiernos retomasen las negociaciones por videoconferencia.

El lehendakari ha recordado que mantiene un intercambio con el presidente, Pedro Sánchez, desde la pasada semana, en el que le ha pedido que "atienda a los criterios" que contemplan las transferencias pendientes y tenga en cuenta las valoraciones que plantea el Gobierno Vasco.

Ha dicho que mantiene la esperanza "hasta el último momento" para tratar de conseguir a lo largo de este jueves un acuerdo, antes de que se inicie la campaña electoral.

Urkullu ha reconocido que "existen diferencias" en torno a la valoración de las competencias que hace cada ejecutivo, pero ha insistido en que el Gobierno autonómico "sigue trabajando con la mejor voluntad".

"Me gustaría cerrar el acuerdo hoy para no estar sometidos a los dictados de las agendas (electorales) de otras personas", ha insistido el lehendakari, quien ha recordado que su gobierno "no está en campaña electoral".

Fuentes del Ejecutivo vasco han explicado que el acuerdo se puede alcanzar y formalizar también durante la campaña electoral al recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez entra en funciones el día de los comicios, el 28 de abril.

Además, han señalado que la Comisión Mixta de Transferencias se puede convocar por videoconferencia en cualquier momento una vez logrado un pacto en torno a las cuatro transferencias que están sobre la mesa.

El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, no participa directamente en las negociaciones de los equipos técnicos, pero sí que está al tanto y las supervisa y mantiene contactos con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxel Batet.

Estas cuatro nuevas competencias hacen referencia a la jubilación ordinaria de los trabajadores afectados por un ERE, la legislación sobre productos farmacéuticos, el seguro escolar y un tramo de la autopista AP-68 que une Bilbao y Zaragoza.