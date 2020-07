Urkullu dice que votar al PNV es "seguridad, rigor, experiencia y compromiso" para salir de la crisis

Defiende que acudir a las urnas el domingo "es seguro" y no hacerlo es "desentenderse" de los retos del futuro en Euskadi

El lehendakari y candidato jeltzale a la reelección en las elecciones al Parlamento Vasco del 12 de julio, Iñigo Urkullu, ha afirmado que votar al PNV este domingo es "seguridad, rigor, experiencia y compromiso" para salir de la crisis económica y social que "nos toca afrontar".

En un mitin en San Sebastián, en el que también ha intervenido el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, Urkullu ha señalado que la covid-19 "va a tener consecuencias en el empleo, el funcionamiento de la economía, los ingresos, y va a exigir un esfuerzo de solidaridad para que nadie se quede atrás".

"Lo acaba de decir, mejor dicho, de recordar, la Unión Europea una vez más. Tenemos tres años duros por delante. No podemos mirar para otro lado. No podemos hacer como que no nos afecta", a advertido. En este contexto, ha alertado por "unir fuerzas y salir adelante".

Urkullu ha destacado que este domingo es un día de decisión en el que habrá que dar "un paso decisivo para salir de esta crisis", y ha destacado que el PNV ha "cumplido la palabra dada" y tiene "un programa para sacar este País adelante, para volver a poner Euskadi en pie".

El lehendakari ha puesto en valor que "Euskadi es un referente mundial de la economía de cooperación" y ha asumido el compromiso de "promover un nuevo modelo de empresa más inclusivo y participativo". "El reto es pasar de la cultura de la confrontación a la cultura de la cooperación en la empresa, entre empresas para competir en un mercado global y entre empresas e instituciones", ha defendido.

Tras mostrarse convencido de que saldremos "fortalecidos" de esta crisis, Urkullu ha insistido en que el domingo es "seguro" ir a votar, y no hacerlo "es quedarse fuera, desentenderse de los retos de futuro". "Votar es mojarse para decidir en manos de quién dejamos la batuta de la orquesta para salir de la crisis", ha afirmado.

Además, ha señalado que en estos comicios está en juego "en manos de quién dejamos la salida de la crisis" y el PNV ofrece "seguridad, rigor, experiencia y compromiso" para ello. "Pido que, con cada voto, construyamos una gran mayoría que guíe la salida de esta crisis", ha señalado.

Por su parte, Ortuzar ha lamentado que "en la medida que se acaba la campaña, los ataques de todas las fuerzas políticas al PNV arrecian". "Desde el primer día hemos sido blanco de todos los partidos que se presentan a estas elecciones, que han demostrado no tener más ideas, ni más proyecto, que debilitar al PNV", ha señalado.

"Nos han dicho de todo: que somos la derechona de txistu y tamboril, que defendemos al capital, que debilitamos el derecho a decidir de Euskadi, que sostenemos a un Gobierno socialcomunista, que perdemos el tiempo con ensoñaciones de autogobierno, que no pensamos en el bien general sino en localismos", ha reiterado.

A ello ha añadido que "han llegado a decir que somos un partido de cuatro gatos que tenemos las manos manchadas de sangre, o que el Gobierno Vasco es un gobierno ni-ni". A su juicio, "triste porvenir tiene un pueblo si depende solo de lo que hagan sus hijos charlatanes".

"FALTA DE RESPETO"

"Nada se construye con la descalificación, con el insulto, con la falta de respeto", ha señalado, para añadir que "sigan enseñando sus vergüenzas", que el PNV seguirá mostrando sus "propuestas". "Seguiremos marcando el camino, sin desvíos ni despistes, para salir de ésta", ha asegurado.

El dirigente jeltzale ha insistido en que "la acción política no es derribar al adversario, difamarlo, convertir el diálogo en una trifulca llena de descalificaciones" y la entiende "como un proceso de construcción permanente". "La construcción de la sociedad vasca, de la nación vasca. Construcción de expectativas de vida día a día. Idea a idea. Paso a paso", ha señalado.

Ortuzar ha afirmado que "toca trabajar hasta la extenuación, nos toca apretar los dientes, pero vamos a sacar este País adelante" ha señalado y para ello en PNV "aparcará los desencuentros". Así ha hecho "un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas políticas y económicas y sociales para llegar a acuerdos y sacar el país adelante". "Si el voto se une al PNV el PNV sabrá unir a este país", ha destacado.

"Un gran acuerdo, institucional, entre el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos y un compromiso compartido para recuperar un país en pie, en marcha", ha finalizado.