Urkullu denuncia las "dilaciones y contradicciones" judiciales ante las medidas contra la covid

Iturgaiz (PP+Cs) reprocha al lehendakari que no haya hecho "ni una sola reflexión ni rectificación" tras las resoluciones del TSJPV

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado que las "dilaciones" motivadas por la judicialización de las medidas adoptadas contra la pandemia y las "contradicciones" entre unas y otras resoluciones judiciales "no han contribuido más que a la confusión de la sociedad", por lo que el Gobierno Vasco ha optado por no recurrir las decisiones de los jueces contra algunas de sus normativas para "no añadir más confusión y desasosiego".

Urkullu ha respondido este viernes, en el Parlamento Vasco, a una pregunta de PP+Cs sobre las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que, en los últimos meses, han anulado varias de las medidas aprobadas por el Ejecutivo autonómico para tratar de contener el avance de la pandemia de covid-19.

El presidente del grupo PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que "es preocupante la incapacidad de este Gobierno para justificar susdecisiones" y que resulta aún "más preocupante" la reacción del Ejecutivo ante sentencias contrarias a sus intereses.

"Ni una sola reflexión ni rectificación; se han limitado ustedes a cargar contra jueces sin recurrir las decisiones que tanto critican, es decir, sin argumentos jurídicos que puedan cuestionar esas decisiones", ha añadido.

"A LA ESPERA" DE LAS SENTENCIAS

Urkullu ha recordado que las decisiones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV contra las medidas preventivas del Gobierno Vasco se recogen en autos, y que aún no se han emitido las sentencias que desarrollen la argumentación en la que se basan tales resoluciones judiciales.

"Meses después de una situación de pandemia grave, estamos a la espera de sentencias", ha lamentado. Urkullu ha afirmado, en respuesta a las afirmaciones de Iturgaiz en sentido contrario, que ni él, como lehendakari, ni ningún otro miembro del Gobierno Vasco "ha atacado personalmente a ningún juez ni ha deslegitimado a la judicatura".

No obstante, ha afirmado que el respeto y cumplimiento de las resoluciones judiciales "es compatible en democracia con el ejercicio de una crítica razonada y fundada".

El lehendakari ha explicado que la crítica del Gobierno Vasco en relación a los autos de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV se fundamenta en dos argumentos. Por una parte, ha citado el hecho de que "la aplicación de medidas idénticas ha obtenido resoluciones diametralmente opuestas en diferentes tribunales autonómicos".

"MENOS HERRAMIENTAS Y MÁS INSEGURIDAD"

De esa forma, ha subrayado que "la lucha contra la pandemia enEuskadi se ha desarrollado con menos herramientas y más inseguridad jurídica que en otras comunidades". "Esta inseguridad, en medio de una pandemia, no tiene ningún sentido ni justificación", ha denunciado.

Por otra parte, ha manifestado que todas las decisiones que haadoptado el Gobierno Vasco "se han basado en los dictámenes de unacomisión científico-técnica que, alineada con las autoridades sanitarias, analiza a diario diez indicadores epidemiológicos y la evolución de la pandemia".

"DESAUTORIZACIÓN" DE LOS EPIDEMIÓLOGOS

"El trabajo de científicos y epidemiólogos merece un respeto; y sucriterio experto de defensa de la salud pública debe tener un valor, también en el ámbito judicial", ha afirmado el lehendakari.

En este sentido, y en referencia a las polémicas afirmaciones del presidente de la Salta de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, Luis Ángel Garrido, que en febrero dijo que "un epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo", -unas palabras por las que posteriormente pidió diculpas-, el Lehendakari ha manifestado que no ha conocido "otra desautorización de la profesionalidad" de los epidemiólogos "como la que se produjo en Euskadi".

Urkullu, que ha subrayado que en una situación de pandemia, la adopción de medidas "ha requerido inmediatez", ha denunciado que "las dilaciones y las contradicciones entre resoluciones judiciales no han contribuido más que a la confusión de la sociedad". "Evitar añadir más confusión y desasosiego ha sido una razón para no presentar recursos", ha añadido.