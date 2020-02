Urkullu critica la "contradicción" de EH Bildu que apoya una huelga general vasca mientras "regala sus votos en Madrid"

Subraya la "clara intencionalidad política" de la convocatoria que considera "totalmente desproporcionada y desenfocada"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha criticado este viernes la "contradicción" de EH Bildu que "apoya una huelga general contra el Gobierno Vasco y el Gobierno Navarro, y en Madrid un cheque en blanco para el Gobierno Español". "Cuando regalaron sus votos en Madrid no se acordaron de los pensionistas, ni de los trabajadores, ni de los parados, ni del marco vasco de relaciones laborales. No encuentro mayor ejemplo de contradicción", ha señalado.

En el pleno de control al Gobierno Vasco, Urkullu ha contestado a una interpelación del parlamentario de EH Bildu Unai Urruzuno sobre el "éxito" de la huelga general convocada el pasado 30 de enero por ELA y LAB, junto a otros sindicatos nacionalistas y colectivos sociales integrados en la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.

Urruzuno ha afirmado que la huelga "ha contribuido a situar las preocupaciones ciudadanas en el centro de agenda política" como son el desempleo, las pensiones o las condiciones de trabajo.

Además, cree que el Gobierno Vasco también debería "agradecer" la huelga porque "ha ayudado a rescatar la mesa de diálogo social que daban por fracasada". "Habéis tenido que volver a sacar esa mesa, que estaba medio ahogada, como una especie de barrera frente a la huelga", ha indicado.

Urkullu ha insistido en que considera la huelga "totalmente desproporcionada y desenfocada" y ha subrayado la "clara intencionalidad política de la convocatoria, reconocida por los propios convocantes"."¿Qué se consiguió con esta huelga?,¿satisfacer determinados protagonismos? ,¿instrumentalizar las reivindicaciones y la buena fe de las personas preocupadas por sus pensiones?", ha preguntado.

Asimismo, ha defendido la necesidad de "mejorar" las condicioneslaborales de los trabajadores, especialmente de la juventud, y de "garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo" de las pensiones.

"Ustedes podían haber planteado y negociado todas estasreivindicaciones en el momento de la conformación del nuevo Gobiernoespañol, que es con quien procede, con quien procede también las cuestiones de Estado, las cuestiones de Estado que afectan aEuskadi, pero no lo han hecho", ha reprochado.

En este sentido, ha criticado que EH Bildu "aquí apoya una huelga general contra el Gobierno Vasco y el Gobierno Navarro, y en Madridcheque en blanco para el Gobierno Español". "Ha apoyado a un GobiernoEspañol que apuesta por el diálogo social y ustedes aquí en Euskadi rechazan la mesa de diálogo social", ha criticado.

"REGALARON SUS VOTOS"

Urkullu ha acusado a la coalición de apoyar un Gobierno central que "no ha subido el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.200 euros que usted reclama aquí". "Cuando regalaron sus votos en Madrid no se acordaron de los pensionistas, señor Urruzuno, ni de los trabajadores, ni de los parados, ni del marco vasco de relaciones laborales. No encuentro mayor ejemplo de contradicción", ha señalado.

El lehendakari ha contestado a Urruzuno que "la representatividad de la realidad social no es patrimonio de EH Bildu" y ha insistido en que la coalición "por sí sola no es la voz de toda la sociedad vasca, ni siquiera de la mayoría".

"Una huelga que pretendía ser general, y cuyo resultado no voy a calificar, no les da patente de corso para arrogarse, plantear demandas en nombre del conjunto de la sociedad vasca", ha insistido.

Tras expresar su respeto a las personas que participaron en el llamamiento a la huelga general, ha destacado que las personas que no secundaron la huelga general "fueron muchas más, la inmensa mayoría", y ha defendido que "hubo y hay muchas más razones para no hacer huelga que para convocarla".