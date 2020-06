Urkullu se compromete a "poner en pie" a Euskadi sin acometer recortes en las políticas públicas

Espera que no haya otro confinamiento por un rebrote en otoño, y confía en que, si lo hay, el Gobierno Sánchez no tutele el autogobierno vasco

El Lehendakari y candidato del PNV a la reelección, Iñigo Urkullu, ha mostrado su compromido de "poner en pie" a Euskadi tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus sin acometer recortes en las políticas públicas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Urkullu ha afirmado que él ofrece, en esta campaña a las elecciones al Parlamento Vasco del 12 de julio, "poner en pie" a Euskadi "de manera sólida", como se ha hecho en la Comunidad Autónoma Vasca en crisis anteriores, en los años 80-90 y en 2008.

El cabeza de lista jeltzale por Álava se ha comprometido a que se supere esta nueva crisis "lo más fortalecidos y juntos posible". "Yo tengo muy claro que tenemos que priorizar la garantía de los servicios públicos, apostando también por las políticas sociales", ha indicado.

A su juicio, no hay que "dejar a nadie atrás", y ha defendido las ayudas a personas y colectivos más vulnerables. En este línea, ha emplazado a "mirar al futuro con confianza, con la experiencia adquirida en estos últimos años atrás para salir de crisis anteriores".

El Lehendakari ha apuntado que ahora va a haber una caída de recaudación, que puede ser de unos 2.000 o 3.000 millones de euros, un 18%. "Vamos a ver cómo la compensamos con una capacidad de endeudamiento y un mayor objetivo de déficit que está por acordar con el Gobierno español", ha manifestado.

A su juicio, la Comunidad Autónoma Vasca tiene saneadas sus cuentas, es "solvente" y tiene "solidez para afrontar el futuro". En todo caso, ha asegurado que no habrá "nada de recortes en las políticas públicas". "Tendremos que ir adecuando el Presupuesto, priorizando, pero manteniendo las políticas públicas sociales y la innovación porque es la base de la competitividad para la generación de economía en el futuro", ha señalado.

En su opinión, "hay vías" para no recortar y, en esta línea, ha destacado "la solvencia que muestra la capacidad de la Administración vasca, en su conjunto, particularmente la del Gobierno Vasco, en base a la capacidad de endeudamiento, por haber podido reducir la deuda en el pasado". "Otra vía es la que provenga de los remanentes que hayamos podido tener en ejercicios superavitarios y que hayamos podido destinar también fondos de liquidez, que hemos implantado en esta pandemia", ha añadido.

También ha aludido a "los fondos no reembolsables del Estado español, en lo que afecta al gasto sanitario, en educación", y ha insistido en la capacidad de endeudamiento y objetivo del déficit, que está "en discusión" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, para lo que ha exigido la convocatoria de la Comisión Mixta del Concierto. Asimismo, ha recordado los fondos europeos destinados a proyectos".

"Nos tenemos que esmerar en presentar proyectos, no solamente desde la Administración, sino también desde la iniciativa privada", ha manifestado.

En cuanto a la deuda, ha afirmado que Euskadi ha "tocado el límite" de lo que se le permitía legalmente. Por ello, ha reclamado "tener capacidad de endeudamiento y de someter a un objetivo del déficit similar a lo que pueda hacer la caída de la recaudación".

AUTOGOBIERNO SIN TUTELAR

Ante la posibilidad de que en otoño pueda haber un nuevo confinamento por rebrote de la pandemia, ha dicho que espera que el autogobierno no vuelva a estar tutelado por el Gobierno del Estado. "No me gustaría. He sido crítico con la manera en que se ha gestionado esta crisis, con la declaración del estado de alarma, que supone una legislación excepcional", ha indicado.

En esta línea, ha reiterado la preocupación por al autogobierno que ha mostrado, durante 14 domingos consecutivos en las conferencias de presidentes autonómicos, porque en él "se refleja Osakidetza, educación y las políticas sociales a implementar en Euskadi".

Por ello, ha reconocido que no le ha gustado que se haya recurrido a una gestión del coronavirus a través de una legislación excepcional, porque "era posible" la aplicación de la Ley ordinaria.

"Hay una visión gráfica, muy fácil de interpretar, como las comparecencias del presidente del Gobierno español acompañado de mandos del Ejército. Creo que esto, visualmente, ya refleja una manera extemporánea y extraordinaria fuera de lugar", ha apuntado.

En todo caso, ha dicho que él ha realizado propuestas para afrontar la crisis económica y la crisis sanitaria, mediante la defensa del autogobierno. "Esto ha tenido un reflejo final, en una aceptación terminológica de la co-gobernanza. También he defendido que está bien la aceptación terminológica, pero hay que practicarla y llevarla a efecto", ha subrayado.

Tras desear que no haya ningún rebrote, que sitúe en la situación de mediados del pasado mes de marzo, considera que ya hay "una lección aprendida en este sentido en lo que afecta al autogobierno".

El lehendakari ha puesto en valor "la capacidad de gestionar desde aquí, desde la proximidad, desde el conocimiento de la realidad, las diversas medidas que han de implementarse o que hemos tenido que implementar" durante la pandemia.

Además, ha asegurado que trabajan para que no se vuelvan a reproducir problemas sobre la compra de material sanitario y la competencia que ha habido para adquirirlo o retrasos en la llegada. "Nosotros estamos ya en un proceso de compra centralizada del conjunto de las administraciones vascas, en este intento de tener estocaje suficiente y una previsión de compromisos para que, en el caso hipotético de que pueda haber un rebrote como el del mes de marzo y abril, lo podamos atender", ha aseverado.

Iñigo Urkullu ha puesto en valor la necesidad de la producción local del mayor materia posible para el ámbito sanitario, sociosanitario y servicios esenciales, algo que se ha aprendido durante esta crisis sanitaria.

Por último, ha explicado que sólo en Osakidetza, en la actualidad, existe capacidad de realizar 8.000 pruebas diarias y empresas que han reorientado su capacidad de producción en determinados materiales sanitarios en Euskadi. "Creo que estamos mejor preparados ya para lo que pudiera ser una hipótesis, que ojalá no sea", ha concluido.