Urkullu: Bildu decide quién puede gobernar como antes dictaba quién sobraba en Euskadi

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reprochado a EH Bildu que "reparta carnés de con quién se puede o no gobernar", al igual que antes "apoyaba una estrategia de violencia que dictaba quién sobraba y quién no" en Euskadi.

Urkullu ha respondido a la parlamentaria de la coalición soberanista Nerea Kortajarena en el que podría ser el último pleno de control del Parlamento Vasco de esta legislatura a una pregunta sobre el posible aumento del peso de las formaciones nacionalistas en las próximas elecciones.

Kortajarena ha criticado que la actual coalición de gobierno entre el PNV y el PSE-EE ha servido para no hacer políticas de izquierda ni soberanistas, y ha apostado por que si finalmente se da un aumento de la fuerza nacionalista en el próximo Parlamento Vasco se vaya hacia una "relación con el Estado entre iguales", para lo que debe haber primero un acuerdo en Euskadi.

El último sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco sobre intención de voto recogía una importante subida de escaños de EH Bildu, que empataría a 27 parlamentarios con el PNV, con lo que ambas fuerzas sumarían 57 de los 75 escaños: el 72 % del Parlamento autonómico.

Urkullu ha sido muy crítico con EH Bildu, coalición a la que ha recordado que está apoyando en Madrid a un Gobierno que no ganó las elecciones. "En Cataluña y Navarra apoyan gobiernos de partidos que no ganaron las elecciones", mientras que en Euskadi "no han apoyado al Gobierno del partido que sí ganó las elecciones; no lo hicieron en 2012, en 2016 ni ahora".

También les ha recordado que gobiernan el Ayuntamiento de Pamplona "sin ganar las elecciones" y que han apoyado el presupuesto del gobierno municipal de Vitoria, de socialistas y nacionalistas, sin que el PSE-EE ganara los comicios, pero, por el contrario, no apoyaron el presupuesto de la Diputación Foral de Álava, con el mismo gobierno PNV-PSE, pero en este caso con el PNV como ganador de las elecciones.

"Ustedes defienden siempre solo aquello que a ustedes les conviene", ha dicho Urkullu, quien ha reconocido que le "inquieta" que desde EH Bildu "reparten los carnés de con quién sí y con quién no se puede gobernar; deciden quién pasa el filtro y quién no, como antes apoyaba una estrategia de violencia que dictaba quién sobraba y quién no" en Euskadi.

A su juicio, el modelo de hacer política de EH Bildu es "el de siempre" de la izquierda abertzale: "Máxima exigencia para los demás y mínima para ustedes", una actitud que "afecta a su capacidad de gobernar", ha denunciado.

Por ello, ha sostenido el lehendakari, desde EH Bildu "no tienen capacidad para crear marcos de confianza, alcanzar alianzas y formar un programa de gobierno para todos".

Ha recalcado que tiene claro que su modelo sigue siendo "asambleario y revolucionario, entre comillas", en el que "siempre mandan los mismos, toman las decisiones los mismos, a la búlgara, y dejan al margen a quien se opone".

"No aceptan la pluralidad de nuestro país, la representación institucional y las reglas de juego de la democracia si no responden a sus intereses", ha zanjado.

Se ha referido también a una reciente intervención del candidato a lehendakari de la coalición soberanista, Pello Otxandiano, y ha ironizado con que fue "casi idéntica en euskera y castellano, casi palabra por palabra", aunque hubo un "matiz" cuando en euskera dijo que el proyecto de EH Bildu era "independentista", pero no lo mención en castellano.

"¿Con cuál nos quedamos?, ¿Inminencia revolucionaria o paciencia estratégica?, ¿Unilateralidad o bilateralidad?, se ha preguntado Urkullu, quien ha concluido criticando que EH Bildu ha estado "tantos años exigiendo todo a todo el mundo para ahora renunciar a sus ideas por cálculo electoral".