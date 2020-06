Urkullu afirma que el propio Sánchez le ha garantizado que las comunidades autónomas gestionarán la fase 3

Cree que, si Navarra, La Rioja y Cantabria entran en la fase 3, "no debería haber problema" para acordar entre ellas la movilidad

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que el propio presidente Pedro Sánchez le garantizó, personalmente, este pasado martes que serán las comunidades autónomas las que gestionen la fase 3 de la desescalada a partir del próximo lunes, tal como recoge el acuerdo al que llegaron el Gobierno y el PNV y ERC, a pesar de lo pactado posteriormente con Ciudadanos. Además, no cree que la autonomía haya estado "absolutamente limitada" porque se han aceptado algunos de sus planteamientos.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Urkullu se ha referido así a la aparente contradicción que, en un principio, parecía haber entre lo pactado por el Gobierno con PNV y ERC y lo acordado posteriormente con la formación naranja.

De esta forma, ha señalado que el martes por la mañana tuvieron conocimiento del acuerdo del Gobierno con Ciudadanos, un pacto que, en su opinión, "chocaba" con lo pactado con PNV y ERC en lo referente a la movilidad entre comunidades y la competencia de los presidentes autonómicos.

"Me dirigí al propio presidente ayer mismo, para aclararlo, y él me dio su palabra de que las cosas iban a ser como fueron pactadas con PNV y ERC a partir del próximo lunes. Eso es que él ha dicho", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que, en la última conferencia de presidentes autonómicos, él entendió "que se iba a garantizar la movilidad entre las comunidades autónomas que vamos a estar en la fase 3, si así lo solicitaran los presidente de esas comunidades autónomas".

El Lehendakari ha asegurado que, si Navarra, La Rioja y Cantabria entran en la fase 3, "no debería haber problema para acordar entre los presidentes de las comunidades autónomas la movilidad entre ellas", para añadir que, tanto la presidenta navarra, María Chivite, como el presidente cántabro, Miguel Angel Revilla, están de acuerdo en eso.

AUTOGOBIERNO

Por otro lado, Iñigo Urkullu ha afirmado que no cree que la autonomía de Euskadi haya estado "absolutamente limitada" durante el estado de alarma, porque Pedro Sánchez ha aceptado algunos de sus planteamientos, aunque ha insistido en que, "sin una legislación excepcional", era posible hacer frente a la situación gebnerada por la covid-19.

En esta línea, ha recordado que el propio Sánchez reconoció en la última conferencia de presidentes autonómicos la necesidad de analizar la legislación ordinaria para poder hacer frente a este tipo de casos sin situaciones de alarma.

El Lehendakari ha reconocido que la pandemia provocada por la covid-19 es la situación más difícil que ha tenido que gestionar durante su mandato, y que en muchos momentos ha vivido con "grave preocupación".

Ante la falta de material denunciado por el personal sanitario, ha explicado que el pasado 7 de marzo el Gobierno Vasco trasladó a otras comunidades material sanitario a petición del Gobierno central, garantizando que en ese momento había suficientes en Euskadi.

"No es que nos quedáramos sin nada porque lo repartimos a algunas comunidades autónomas, porque, en ese momento, lo teníamos, pero entonces llegó el 'tsunami'. El Gobierno Español decretó la situación de alarma y llegó la escasez de material", ha indicado.

Además, ha considerado que la decisión del Ejecutivo central de centralizar la compra de material "no facilitó la situación", y que, por lo tanto, una de las lecciones aprendidas ha sido que "debemos tratar de producir aquí para que no vuelva a suceder algo así".

OPOSICIÓN

Sobre las críticas recibidas desde la oposición por su manera de gestionar la crisis, Urkullu ha recordado que él mismo ha comparecido en tres ocasiones en la diputación permanente del Parlamento vasco y que, "desde el 28 de febrero, se han mantenido reuniones semanales" de información con todos los grupos parlamentarios.

El Lehendakari ha indicado que conoce las propuestas que ha hecho EH Bildu, pero que su método de gobernanza no coincide con el de la coalición soberanista, porque "no da resultados y no es nada efectivo". En este sentido, ha contrapuesto la actitud crítica de EH Bildu hacia él y su partido y la que mantiene respecto al Gobierno de Sánchez.

ECONOMÍA

Por otro lado, ha asegurado que habrá que esperar a la finalización del verano para ver la verdadera dimensión de la crisis económica derivada del coronavirus, ya que la situación "tendrá un impacto directo, no sólo aquí, sino también a nivel mundial".

Así, ha señalado que, en estos momentos, el 90% de las pequeñas y medianas empresas están reincorporadas y que, si se tiene en cuenta a las grandes, el 60% de la actividad se ha reactivado.

Sin embargo, a pesar de que muchas empresas han regresado, ha lamentado que "no hay pedidos", y que para que existan esos pedidos, "es necesario un ejercicio comercial". De esta manera, espera que las demandas provengan de la Unión Europea y de los países del este.

Además, Iñigo Urkullu ha insistido en su apuesta por prorrogar hasta septiembre los ERTEs, y ha propuesto que, si así se acuerda en la Mesa de Diálogo Social, se complete el 70% del salario que paga la Seguridad Social entre el Gobierno Vasco, las empresas y los trabajadores, con un 10% cada uno, hasta llegar a la totalidad del salario.

Asimismo, ha destacado "la brecha" existente entre el personal que trabaja en la función pública y el del sector público, y ha dicho funcionarios "deben ser conscientes de los esfuerzos y sacrificios que realizan los que están en el sector privado y actuar con solidaridad". En todo caso, ha asegurado que eso no quiere decir que vaya a haber recortes.