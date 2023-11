Urkullu: El acuerdo para condonar deuda será bueno para Cataluña

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado que el acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez que implica entre otras cuestiones condonar 15.000 millones de la deuda catalana "será bueno para Cataluña".

En declaraciones a los periodistas a su entrada al Parlamento Vasco, el lehendakari ha señalado que esos 15.000 millones son una cantidad que "retrotrae a 2012" porque ya entonces la Generalitat de Cataluña reclamaba esa cifra.

A su juicio, esa reivindicación económica fue el origen de todo lo que después ha sido el "procés" catalán y en este sentido ha considerado que el acuerdo "será bueno para Cataluña".

Preguntado también por el proyecto de ley de amnistía, ha explicado que no conoce el texto por lo que no puede opinar, pero ha recordado que él siempre ha "defendido la no judicialización de la vida política" y en este sentido ha opinado que "sería bueno intentar revertir en lo posible la situación que se dio desde el 1 de octubre de 2017".