Urkullu aclara que las nuevas medidas no cancelan cabalgatas pero "cada alcalde conoce la situación de su municipio"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha aclarado que las nuevas medidas para evitar la expansión de la covid-19 adoptadas este martes por el LABI no afectan a las Cabalgatas de Reyes, pero ha advertido de que los responsables municipales conocen si su municipio está en una situación de riesgo o no, para decidir "qué es lo que puede o no hacer, o lo que es recomendable hacer". "Creo que en Euskadi la fotografía es suficientemente significativa para cualquier responsable institucional", ha insistido.

Urkullu ha presidido en Vitoria el Consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) que ha adoptado nuevas medidas para hacer frente a la situación creada por el coronavirus.

Euskadi alcanzó el pasado lunes un nuevo récord de contagios de covid-19, con 6.568 positivos detectados y la tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa ya en 2.285 casos.

Preguntado sobre si estas medidas afectan a la celebración de las cabalgatas de Reyes, el lehendakari ha afirmado que el Gobierno Vasco ya se ha pronunciado con sus recomendaciones sobre los desfiles antes de la Navidad, lo que llevó a algunos municipios a cancelar las cabalgatas de Olentzero, aunque en otros se celebraron.

Urkullu ha reconocido el "esfuerzo" realizado por la ciudadanía y también por su representantes institucionales, en este caso por los ayuntamientos que habían programado actividades para el periodo navideño.

"Cada uno sabe en qué situación está su municipio; si está en una situación de riesgo o no. Creo que en Euskadi la fotografía es suficientemente significativa para que cualquier responsable institucional sepa qué es lo que puede o no hacer, o lo que es recomendable hacer", ha señalado.

Asimismo, ha precisado que las cabalgatas no están contempladas en las nuevas medidas adoptadas, ya que no se celebran en un recinto cerrado y no es posible medir el número de personas que asisten al desfile, al tener un recorrido.