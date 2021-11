Urgencias empezará a funcionar el sábado en nuevo hospital de Toledo y Virgen de la Salud "será historia" el día 5

El Gobierno regional espera poder concluir el traslado del hospital Virgen de la Salud de Toledo al nuevo centro universitario de Santa María de Benquerencia el próximo domingo, 5 de diciembre, a falta del montaje de los laboratorios.

"El día 5 el Virgen de la Salud empezará a ser historia en la Avenida de Barber. Para Toledo, la provincia y Castilla-La Mancha ha sido un reto", ha avanzado en rueda de prensa desde el nuevo hospital el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

De igual modo, ha informado de que el traslado definitivo de las urgencias, que conllevará el cierre de las del Virgen de la Salud, se producirá en la noche del viernes 3 a la mañana del sábado 4, de tal modo que a partir de las 9.00 horas del sábado toda la atención urgente se realice ya en el Hospital Universitario de Toledo, tanto las urgencias de adulto como las pediátricas.

No obstante, personal de guardia permanecerá en el Hospital Virgen de la Salud para poder valorar, atender y/o derivar a aquellos pacientes que desconozcan que se está llevando a cabo el traslado y que acudan por sus propios medios.

Desde ese mismo día la atención de las urgencias obstétricas pasará a realizarse igualmente en el Hospital Universitario de Toledo. Las embarazadas a término están siendo informadas desde sus centros de salud para que en el caso de ponerse de parto esa noche acudan al nuevo Hospital de Toledo.

El consejero ha aprovechado para hacer un llamamiento a la población para que esa noche, si tienen algún problema de salud que no sea una urgencia vital, y consideren que necesitan atención sanitaria, acudan a las urgencias de su centro de salud.

Preguntado sobre si estos equipos de los centros de salud se van a ver reforzados, ha asegurado que la previsión es que no va a ser necesario, pero se habilitará personal por si fuese preciso, pues no se puede prever el número de pacientes que van a requerir de este servicio.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN

Con el fin de que esta información del traslado pueda llegar a toda la población este miércoles arrancará una campaña de publicidad en medios de comunicación (prensa escrita, digitales, radio y TV) y en redes sociales.

Además, desde la Gerencia del Hospital se han dirigido a las distintas administraciones (ayuntamientos, Diputación, Subdelegación del Gobierno), Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), Policía Local, Protección Civil, colegios profesionales de médicos, enfermería, Fisioterapia y Farmacia, así como a los centros sanitarios de ámbito privado.

Tras abundar en que la "mudanza" de las urgencias y los pacientes críticos es el paso "más complejo" en el traslado del Virgen de la Salud, el consejero ha defendido que se está llevando a cabo en este fecha por la cierta "normalidad" que la pandemia ha concedido.

"El COVID no ha permitido hacer el traslado cuando estaba planeado", ha reiterado Fernández Sanz, que sin mencionarlo, se ha dirigido al PP, que tantas veces ha pedido a lo largo de la pandemia el traslado de pacientes afectados por coronavirus a este centro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Hemos podido dar el empujón del verano para acá. Hacer el traslado en el peor momento de COVID hubiera sido un verdadero atrevimiento", ha admitido el titular regional de Sanidad, que ha asegurado que la baja incidencia y las pocas personas ingresadas da estabilidad asistencial y permite abordar el traslado de forma más ordenada y con más seguridad.

Para finalizar, el consejero ha detallado que el servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Salud atendió el pasado año a un total de 128.369 pacientes y que el lo que va de año, a fecha de 29 de noviembre, ha atendido a más de 131.000 pacientes.

"A este ritmo terminaremos el año con 146.000 urgencias, unas 400 de media al día. La plantilla ha evolucionado y de 299 trabajadores en 2019, se ha pasado a 430 este 2021, 131 personas más, lo que supone un 44% de aumento", ha concluido.

TRASLADO DE OTROS SERVICIOS

Por su parte, el director gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Juan Blas, ha indicado que a lo largo de esta semana se concluirá al traslado de las plantas de hospitalización, además del Hospital de Día Pediátrico, UCI Pediátrica, Maternidad, Bloque Obstétrico y Neonatos, el área de Hemodiálisis, así como el grueso de los quirófanos que están en pleno proceso de traslado durante estos días y los puestos de UVI que restan.

"Con todo ello pretendemos dar por concluida la asistencia en el Hospital Virgen de la Salud el domingo 5 de diciembre. No obstante, habrá servicios que aún deberán permanecer allí durante algún tiempo más porque todavía no ha finalizado su montaje el Hospital Universitario de Toledo, pero son servicios que no afectan directamente a la atención del paciente", ha añadido, según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional.

Blas ha explicado que únicamente se va a mantener el área de Extracciones --conocida popularmente como la rampa--, por la estrecha relación que mantiene con alguno de estos servicios que aún no se trasladan.