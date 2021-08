Urgen a localizar a 248 víctimas del 17A de las que no consta su situación

La Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT) ha urgido al Ministerio de Interior que localice a 248 personas reconocidas por la Audiencia Nacional como víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), aunque no consta si han sido asistidas y han recibido ayudas.

Así lo han solicitado la presidenta de la UAVAT, Sara Bosch, la vicepresidenta, Eli Micciola, y el asesor, Robert Manrique, en una rueda de prensa en la víspera del cuarto aniversario de los atentados yihadistas en Cataluña de agosto de 2017, en que han denunciado el "olvido" de las víctimas por parte de las administraciones, lo que ven como una "victimización secundaria".

Según los datos de la UAVAT, de las 345 víctimas que la Audiencia Nacional reconoce en su sentencia de mayo pasado -a falta que de sea firme una vez se resuelvan los recursos interpuestos-, únicamente consta que 77 (el 22,3 %) han sido ya indemnizadas por el Ministerio de Interior -porque lo solicitaron previamente por vía administrativa-, mientras que de otras 248 no consta información sobre si han recibido algún tipo de asistencia o ayuda.

Ante esta situación, los responsables de la UAVAT han solicitado al Ministerio de Interior que localice con urgencia a estas 248 víctimas para informarles de sus derechos para que, una vez la sentencia sea firme, puedan solicitar lo antes posible su reconocimiento como víctimas del terrorismo.

No se trata únicamente de recibir una indemnización, han resaltado los responsables de la UAVAT, sino de que las víctimas noten que la administración les respalda y que, más allá de las ayudas económicas por los daños físicos o psicológicos sufridos en los atentados de hace cuatro años, puedan beneficiarse de otras prerrogativas que les corresponden por ley, como la atención psicológica o ayudas escolares y laborales.

Según la UAVAT, Interior se tendría que poner en contacto con estas víctimas reconocidas en la sentencia de la Audiencia Nacional para interesarse por su situación y explicarles los derechos que les corresponden para que cuando la sentencia sea firme puedan iniciar de inmediato los trámites para recibir las ayudas.

Los responsables de la UAVAT, entidad que se creó tras los atentados del 17A, han pedido también a la Generalitat que vuelva a activar lo antes posible una oficina propia de atención a las víctimas del terrorismo, como la que desactivó en 2010.

Según los datos de la UAVAT, de las 248 víctimas de las que no consta su situación, 135 sufrieron heridas psicológicas, 73 físicas y el resto de los dos tipos.

Además, 68 de las 345 víctimas reconocidas por la Audiencia Nacional no tienen informe de sanidad que acredite sus lesiones.

Según Eli Micciola, es "estremecedor" que haya casi 250 víctimas que no consta si han sido indemnizadas y asesoradas por el Ministerio de Interior, por lo que la UAVAT ha colgado sus nombres en su página web para intentar localizarlas, ya que no tiene otros medios para hacerlo por su cuenta.

"No es un listado de nombres, es un listado de personas. Me sobrecoge, me indigna. ¿Cómo es posible?", ha cuestionado Sara Bosch, que ha lamentado la "eterna canción" de los políticos, que siempre aseguran que están "al lado de las víctimas" pero que luego se demuestra que "no es verdad", como cree que ha ocurrido con el 17A.

Bosch ha insistido que no se trata de una cuestión de dinero, o de quejarse, sino de que las administraciones "resuelvan sus errores", revisen los criterios de atención y seguimiento a las víctimas y se coordinen: "Es una obligación legal", ha dicho.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En este sentido, ha lamentado que el propio tribunal de la Audiencia Nacional que les reconoció como víctimas no tenga información sobre si estas 248 personas han recibido ya indemnizaciones o no.

"Esto no se puede permitir", ha lamentado Bosch, que ha indicado que esta situación supone una "victimización secundaria" de las víctimas del terrorismo.

Sobre su petición a la Generalitat para que active una oficina de atención a las víctimas del terrorismo, los responsables de la UAVAT han indicado que el Govern les contesta siempre que tienen razón, que están en ello pero que no es "fácil", por lo que consideran que su entidad, que trabaja gracias a las subvenciones de la administración autonómica, es un "embrión" hasta la creación de esta oficina pública.

Los atentados del 17 de agosto dejaron 16 muertos y más de 140 heridos en la capital catalana y Cambrils (Tarragona). EFE

jf/pll/mcm