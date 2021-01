El PP urge a Iglesias a rectificar sus palabras sobre el exilio y dice que Puigdemont "seguro" que las usa en su defensa

Roldán dice que "el 'procés' se ha traslado y ya no solamente existe en Cataluña sino que también está en el Congreso de los Diputados"

La 'número dos' del PP catalán a las elecciones al Parlament, Lorena Roldán, ha criticado duramente que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ratifique en sus palabras comparando la situación del expresidente Carles Puigdemont con la de los exiliados del franquismo y le ha emplazado a "rectificar" y a "pedir perdón" a aquellos que han podido sentirse ofendidos. Además, ha señalado que "seguro" que ahora Puigdemont las utiliza para su estrategia de defensa porque "para eso es experto".

Este lunes Iglesias mantuvo sus palabras y aseguró que su compromiso con la memoria histórica no está en cuestión. Además dejó claro que no admite lecciones de los que gobiernan con Vox ni de aquellos que impiden que se investiguen en el Congreso los presuntos delitos del rey emérito Juan Carlos I.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Roldán ha afirmado que le parece "auténtica barbaridad, un bochorno y una vergüenza" que el vicepresidente del Gobierno "se permita el lujo de banalizar a los exiliados del franquismo y compararlos con un señor que está huido de la Justicia por haber cometido presuntamente delitos graves".

"Lo más triste de todo es que esta persona forma parte del Gobierno y lo que tendría que hacer es rectificar en lugar de hacer lo que hizo ayer", ha manifestado, para advertir que Puigdemont "seguro que utiliza" ahora esas declaraciones de Iglesias porque "para eso es experto".

Roldán ha subrayado que, aparte de "rectificar" sus palabras, Iglesias también tendría que "pedir perdón a todas aquellas personas que han podido sentirse ofendidas y han sufrido el exilio en sus carnes o lo han hecho sus familiares".

Además, la 'número dos' del PP en las catalanas ha señalado que los comunes también adoptan ese lenguaje al hablar de Puigdemont como "exiliado" y de "presos políticos". A su entender, el partido de Ada Colau "siempre ha sido muleta del separatismo".

EL GOBIERNO CATALÁN "NO HA HECHO SUS DEBERES"

Por otra parte, y tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que suspende el aplazamiento de las elecciones al 30 de mayo, Roldán ha recalcado que el decreto del Gobierno catalán "no garantizaba la seguridad jurídica", era una "chapuza" y no se fundamentó de forma correcta. Sin embargo, se ha quejado de que no hagan "autocrítica" y la "culpa" sea de los demás.

Según ha dicho, esta inseguridad jurídica les deja en una situación de "incertidumbre". "El problema es lo de siempre, el Govern no ha hecho sus deberes pero quien sale perjudicada es la ciudadanía", ha enfatizado.

Después de que el independentismo hable de "155 encubierto" y de "golpe judicial", Roldán ha criticado que hablen de "golpe" cuando "los únicos que lo dieron fueron los independentistas en 2017". "El Govern debería asumir las responsabilidades de las dos cosas que ha hecho mal: no garantizar la seguridad sanitaria y no garantizar la seguridad jurídica con ese decreto", ha abundado.

Roldán ha dicho que en la reunión del viernes con los partidos no hubo debate sino que el Govern catalán acudió con la "decisión tomada" para unos comicios el 30 de mayo porque "le viene" esa fecha y ha primado "más los datos demoscópicos" que los datos sanitarios. A su juicio, fue una "especie de teatrillo".

RESPONDE A ARRIMADAS QUE LA SILLA "ES EXACTAMENTE LA MISMA"

Al ser preguntada por las declaraciones de Inés Arrimadas acerca de que a Lorena Roldán solo le interesa "ganarse la sillita", la 'número dos' del PP a las catalanas ha dicho que le "resulta curiosa" esa declaración porque también iba a ocupar el segundo puesto con Cs por "la silla es exactamente la misma".

"No es una cuestión de cargos o de posición en una lista sino de convicciones", ha dicho, para admitir que en los últimos tiempos le costaba "asimilar" algunas de las decisiones que estaba tomando la dirección de Ciudadanos y "reconocer" a su partido en esas decisiones.

Dicho esto, Roldán ha justificado su paso al PP alegando que vio en este partido lo que es necesario en este momento, "hacer una oposición firme en Cataluña y hacer una oposición firme al separatismo, pero también ser alternativa al sanchismo".

"El procés se ha traslado, ya no solamente existe en Cataluña, también lo tenemos en el Congreso de los Diputados y tenemos a un presidente del Gobierno y un Gobierno socialista y de Unidas Podemos que no tiene ningún inconveniente en ir de la mano de formaciones como ERC o como Bildu", ha resaltado, para añadir que en este momento el PP es el único partido que está ofreciendo "esta doble alternativa".