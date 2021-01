De Urdangarín a Isabel Pantoja: ¿de verdad en España la Justicia es más flexible con los famosos?

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León ha concedido a Iñaki Urdangarin el tercer grado penitenciario, de modo que trabajará fuera de prisión, regresará al centro solo para dormir y disfrutará de todos los fines de semana. Sin embargo, el juez que firma el auto le reprocha a Instituciones Penitenciarias el trato dado al exduque de Palma, pues a su parecer no motivó la decisión por la que se había opuesto a la semilibertad del preso.

La resolución judicial recoge que frente al acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Brieva (Ávila) proponiendo la progresión al tercer grado de Urdangarín, Instituciones Penitenciarias dicta una resolución "carente de toda motivación, usando un mero formulario, que serviría para cualquier interno por la vaguedad de los términos empleados, infringiendo con ello las exigencias establecidas al efecto de forma reiterada tanto por el Tribunal Constitucional, como por el Tribunal Supremo".

De hecho, otras personas por los mismos hechos y condenas semejantes a las de Urdangarín, como el expresidente balear Jaume Matas o el exsocio del marido de la infanta Cristina, Diego Torres, ya disfrutaban del tercer grado.

Esta situación ha vuelto a avivar la polémica acerca de si ser un personaje famoso perjudica en un proceso penal, pues los tribunales podrían ser más proclives a adoptar decisiones o a imponer penas ejemplares.

EL CARÁCTER "EJEMPLAR" DE LA PANTOJA

El caso de Urdangarín no es el único. Isabel Pantoja fue condenada a 24 meses de cárcel por blanquear dinero obtenido ilícitamente por su entonces pareja, el exalcalde de Marbella, Julian Muñoz. En su caso, la Audiencia Provincial de Málaga defendió que su ingreso en prisión debía cumplir una función de "freno a posibles conductas futuras de análoga naturaleza por parte de otras personas que interiorizarán así su deber ciudadano de adecuar su conducta a las normas jurídicas", teniendo, por tanto, un carácter "ejemplar, que no ejemplarizante".

Lo cierto es que el Código Penal establece en su artículo 80 que los jueces pueden dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años, como era la de la Pantoja, cuando quepa esperar que el condenado no va a volver a delinquir. En el caso de la tonadillera, tanto la Fiscalía como el tribunal se mostraron en contra de que la artista evitara la cárcel atendiendo a criterios como la gravedad de los hechos, no reconocer el delito ni mostrar arrepentimiento.

El abogado José María de Pablo, uno de los letrados con más repercusión en Twitter, se ha pronunciando al respecto. "Mi experiencia es que, efectivamente, a veces la ley no es igual para todos. Pero, en contra de lo que se suele pensar, suele ser peor para los famosos", ha dicho. "No siempre la causa es la misma. Por ejemplo, en el caso de Urdangarin el trato desigual no procede del juez (que, de hecho, es quien le ha puesto remedio ahora), sino de Instituciones Penitenciarias".