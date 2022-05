La UPV reconoce a los 25 mejores profesores de Secundaria en 'Magistrales': "Hiciste fácil lo difícil"

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha seleccionado a los 25 "mejores docentes de Secundaria" a través de la iniciativa 'Magistrales', en la que, partir de una encuesta realizada entre los alumnos de primero, se ha elegido a este listado de profesores excelentes.

"El principal predictor del éxito de los alumnos no es el nivel sociocultural de los padres, sino el entusiasmo y la pasión que el profesor imprime a sus clases". "Hiciste fácil lo difícil, y los sueños se convirtieron en realidad". "Gracias por enseñarnos que no tenemos límite y, sobre todo, gracias por el cariño y el respeto con los que dabas las clases". "Gracias por ponerle pasión y amor a las lecciones desde el primer momento". "Somos la carga y tú el campo magnético. Gracias por darnos la fuerza para seguir hacia delante". "Eres la persona con la que más he aprendido desde que tengo uso de razón". "Eres el profesor que jamás dudó de mis posibilidades, confió en mí y ahora estoy en el lugar que siempre había soñado". "Gracias por enseñarnos que aprender es vivir".

Estas son algunas de las emotivas dedicatorias que los alumnos de primer curso de la UPV han dedicado a sus profesores de Secundaria que les dejaron una huella imborrable. Cada una de estas frases está recogida en el diploma que se ha entregado a los 25 magistrales de 2022. Y es que la Universitat Politècnica de València ha celebrado la quinta edición --esta vez presencialmente-- del acto que pretende reconocer la labor de toda una profesión: la del docente de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Esta vez, la UPV ha seleccionado a 13 mujeres y 12 hombres "excepcionales" a partir de una encuesta realizada entre el alumnado de primer curso. Son los propios estudiantes quienes recomiendan a un profesor o profesora con nombre y apellidos, alguien que les ha marcado por sus excepcionales capacidades, un docente al que recuerdan por su dedicación, el dominio de su asignatura, su paciencia, su implicación y su habilidad para motivar a los alumnos. Y, por eso, el reconocimiento tiene más valor.

Como en las cuatro ediciones anteriores, hay magistrales llegados de cualquier rincón de la Comunitat Valenciana: de Benigànim, Xàtiva, Elche, Alzira, Foios o Xàbia. Los docentes imparten principalmente asignaturas de Matemáticas, Física, Química, Dibujo Técnico..., pero también los hay de Lengua y Literatura o incluso de Medios de Pago Internacional. Trabajan tanto en la enseñanza pública como en la privada o concertada.

DOS PROFESORES REPITEN POR CUARTA VEZ

Se da la circunstancia de que dos de los más votados repiten reconocimiento por cuarta vez. Son Rosa Bens, profesora de Física del Salesianos San Antonio Abad de Valencia, y José Luis Carrillo, que imparte Matemáticas en el IES Joan Fuster de Sueca.

En nombre de todos los homenajeados del 2022, ha tomado la palabra María Pilar Gomis, profesora del IES Pare Vitòria, de Alcoy. Gomís ha agradecido especialmente la curiosidad de los alumnos: "Soy yo quien tiene una deuda de gratitud permanente con vosotros".

Asimismo, ha aprovechado la ocasión para reivindicar el papel del docente: "Se ha demostrado que el principal predictor del éxito futuro de los alumnos no es, como se había venido sosteniendo hasta ahora, el nivel sociocultural de los padres, sino el grado de entusiasmo y de pasión que el profesor imprime a sus clases".

La lista completa la integran: Amparo Bonet Juan, del IES Cotes Baixes - Alcoi; Rafael Calabuig Borredà (IES Doctor Lluís Simarro - Xàtiva); Constancia Cárceles Sáez (IES Abastos - València); Gonzalo Chirivella Quesada (Colegio Escuela Pía - Gandia); Mar Cholbi Sellés(IES La Mar - Xàbia); José Manuel Cuello Santín (Newton College - Elche); Juan Díaz Almagro (IES Camp de Túria - Llíria); Miguel Ángel Filgaira Alcón (IES Enrique Tierno Galván - Moncada); Adrián García Cremades (Colegio CEU San Pablo - Moncada) y María Pilar Gomis Martí(IES Pare Vitòria - Alcoi).

Igualmente, se ha distinguido la labor de Sara Grau Cardona(IES Tirant lo Blanc - Gandia); Santiago Martínez Pérez (Colegio Nuestra Señora del Socorro - Benetússer); Ana María Molina Tejera (Colegio de la Santísima Trinidad - València); Antonio Moya Ansón (Colegio San José de Calasanz - València); Santiago Ortuño Molina (Colegio Sagrado Corazón Hermanos Maristas - València); Isabel María Padín Hernández (IES El Ravatxol - València); Llanos Part Jornet (IES Les Foies - Benigànim);Toni Peñalver Tatay (Colegio Martí Sorolla II - València); Víctor Pérez Sansano (IES Andreu Alfaro - Paiporta); Ana María Rivera Llácer (IES Escultor en Francesc Badia - Foios); Betlem Sala Escrihuela (IES Serra Mariola - Muro d'Alcoi); Mónica Tarín Vidal (Colegio Guadalaviar - València) y Ana Tornero Medes, del IES La Murta de Alzira.