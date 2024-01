UPTA Euskadi califica de "nefasto" 2023 con la pérdida de 1.600 autónomos y no prevé buenas perspectivas en 2024

Pide que la reforma fiscal prevista en Euskadi rebaje "la carga" para autónomos, que es "increíblemente superior a la de grandes empresas"

La secretaria general de UPTA Euskadi, Silvia Martínez Fernández, ha calificado de "nefasto" el ejercicio 2023 con la pérdida de 1.600 autónomos en el País Vasco y no prevé buenas perspectivas para este año si no se adoptan medidas desde las Administraciones. Una de ellas debería ser, a su juicio, la revisión de la fiscalidad para este colectivo que tiene una "carga fiscal increíblemente superior a las grandes empresas".

En declaraciones a Europa Press, Silvia Martínez ha hecho este balance del año 2023 para el colectivo de autónomos en el País Vasco y ha dado a conocer sus perspectivas para el nuevo ejercicio.

Martínez ha afirmado que 2023 ha sido "nefasto" y lo ha resumido en "un mal año" porque se han perdido 1.600 autónomos en Euskadi, la mayor parte de ellos del sector Comercio.

La responsable de UPTA Euskadi ha indicado que llevan una serie de trimestres hablando de la "capa caída" del Comercio, sobre todo, del comercio de barrio y de ciudad.

Según ha apuntado, es una de las preocupaciones que siempre han tenido pero ha asegurado que este año "se ha acuciado enormemente". "A nadie se le ha escapado el fenómeno de las persianas bajadas o el cambio continuo de propietarios de un local y es la peor noticia que podemos tener para cerrar y empezar un año", ha agregado.

Silvia Martínez ha afirmado que no hay prevista "ningún tipo de herramienta" para poder solventar esta coyuntura y, tras asegurar que es una cuestión sobre la que ya venían advirtiendo, ha lamentado que hayan cerrado el año "con los peores de los datos".

La representante de UPTA Euskadi ha señalado que no hay respuestas desde las instituciones a las que plantearon la problemática de este colectivo a inicios de año. A la actual situación, se une el hecho de que desde el Tribunal de Cuentas se están reclamando cuantías a autónomos por unas ayudas percibidas por el cese de actividad durante la pandemia, "supuestamente porque no se cumplían con los requisitos".

"Si les han dado esa ayuda es porque se aprobó por parte de las administraciones y entendemos que es una responsabilidad de las mismas Administraciones el comprobar que esos requisitos estaban dados antes de dar las ayudas", ha añadido Silvia Martínez que ha indicado que no saben el importe de las cuantías que se deberán devolver en Euskadi, aunque ya tienen constancia de afiliados que han recibido cartas en las que se reclaman esas devoluciones.

En relación a las perspectivas para 2024, ha señalado que, si no consiguen que las administraciones "se pongan las pilas" sobre una serie de cuestiones, temen que sea nuevamente complicado.

FISCALIDAD

Uno de los ámbitos en los que, a su juicio, hay que dar soluciones es el de la fiscalidad, y ha reclamado una "reforma fiscal eficaz" para los autónomos porque es un colectivo que tiene "una carga fiscal increíblemente superior a las grandes empresas".

Silvia Martínez ha señalado que están a la espera de que se convoque el Consejo del Autónomo para poder abordar esta cuestiones y otras derivadas de la puesta en marcha del sistema Batuz para el control de la tributación.

La responsable de UPTA Euskadi ha añadido que esta cuestión de la fiscalidad, unida a la situación económica general en la que la evolución del consumo "afecta directamente a los autónomos de la calle", está provocando dificultades entre los autónomos. "Si no hay consumo, no hay ingresos para los autónomos; si el salario no sube consecuentemente con la subida del coste de la vida, difícilmente vamos a encaminar por el buen sentido este año y, aunque esperamos confundirnos, no lo vemos muy bien", ha añadido.