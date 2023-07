UPO.- Roberto Quintana afirma que "la cultura en este país no le interesa ni a la izquierda ni a la derecha"

El actor de teatro Roberto Quintana ha afirmado que "la cultura en este país no le interesa ni a la izquierda ni a la derecha, es una ilustre olvidada" ya que la situación actual del teatro "es muy terrible, y no es ni por el público, ni por los autores, ni por los actores, la crisis que se vive está provocada por las instituciones públicas".

Así lo ha manifestado el actor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su participación en el curso 'La interpretación del verso clásico del Siglo de Oro. La voz cantada, la voz hablada', que coordina el catedrático emérito de Interpretación y que se está celebrando dentro del programa de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona (Sevilla).

Al hilo de la temática del curso, el actor ha destacado que en España "existe un capital literario que es único en el mundo como es el Siglo de Oro"; sin embargo, según Quintana "en este país se vive una época en que estas cosas han perdido el valor", y en este sentido ha señalado que a sus 77 años nunca ha vivido "una historia tan pobre, tan ausente, como la que vive el teatro actualmente y especialmente en Andalucía".

Quintana ha considerado además que "el teatro ha desaparecido prácticamente, salvo en el caso de Madrid o de Barcelona, pero en Andalucía el teatro ya no aparece en los medios de comunicación, ni los escritos, ni los hablados, ni los de imagen". Para el actor este país se ha convertido, y especialmente Sevilla, "en una ciudad de negocio ya que aquí lo único que se busca es dinero y lo que interesa es el beneficio económico, y el teatro no da dinero, el teatro pide dinero".

En el caso de Andalucía, Quintana ha declarado que la comunidad "tiene un circuito de teatro que está gobernado por la Junta de Andalucía y que desde hace cinco o seis años se viene reduciendo el presupuesto, hasta que este año la reducción ha alcanzado el 84,2% del presupuesto", lo que es para el actor "una burla".

Según datos de un estudio al que hace referencia el actor, "Sevilla tenía a principios del siglo XX cerca de 60 teatros, al aire libre, cerrados, de verano, solo de verano, de todo el año, teatros grandes como el San Fernando, teatros pequeños, medianos, grandes, altos, bajos, etcétera, y se han ido perdiendo, no quedan teatros, no hay sitios donde hacer teatro".

Además, ha añadido que "en teatros como el Lope de Vega y el Central de Sevilla no se busca la creación de espectáculos, ya que programan obras solo para tres días y los espectadores no pueden disfrutar de las pocas obras que se dan, ya que no hay entradas".

Para finalizar, Quintana ha lamentado el hecho de que "los actores actualmente no pueden vivir del teatro, por lo que no tienen más remedio que desaparecer de la profesión y buscar otros trabajos, entonces cuando se quiere hacer una obra hay problemas reales de encontrar un reparto adecuado".